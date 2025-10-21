Gianni Togni entra al #10 della classifica Fimi

Share

Ottimo esordio in classifica per “…e in quel momento…” 2025 remix” di GIANNI TOGNI, uscito il 10 ottobre per Warner Music. Il cofanetto entra direttamente al numero 10 della Top20 dei CD, Vinili e Musicassette più venduti della settimana (classifica FIMI). Una speciale edizione completamente restaurata dell’intero disco che ha consacrato Togni al grande pubblico, con i brani remixati e rimasterizzati dai nastri originali, contenente un LP un CD e un booklet con foto d’epoca inedite.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency