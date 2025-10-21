Share

Prosegue in tutta Italia la tournée teatrale di Niccolò Fabi, che sta già riscontrando ovunque un’accoglienza calorosa ed emozionata. Il cantautore porta in scena uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo.

In un’epoca che corre, Niccolò Fabi sceglie di rallentare e di accompagnare il pubblico in un viaggio intimo in cui la musica è al centro.

Un impianto scenico raffinato, luci che disegnano ombre, silhouette protagoniste di uno spettacolo ricco di suggestioni che immergono il pubblico in un’atmosfera sognante che conduce all’essenza delle cose, mettendo al centro l’emozione, il pensiero e l’ascolto. Nessun orpello, solo essenza.

Il tour si conferma, così, non solo come un’occasione per incontrare uno degli autori più sensibili e coerenti del panorama italiano, ma come un’esperienza artistica completa: un momento di pausa dal frastuono quotidiano. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e, soprattutto, a lasciarsi attraversare dalla musica.

Uno spettacolo fatto di delicatezza, intensità e autenticità.

La scaletta, pensata con cura, propone alcuni brani del suo ultimo album, “Libertà negli occhi”, intrecciati ad alcune delle canzoni più amate del suo repertorio.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi ci sono gli artisti con cui ha condiviso il percorso creativo del nuovo album e che da sempre sono parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e che il cantautore ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

Di seguito tutti gli appuntamenti di “Libertà negli occhi Tour”:

04 ottobre – Auditorium 10 settembre 1943 – ISERNIA | DATA ZERO

09 ottobre – Teatro Alighieri – RAVENNA (tutto esaurito)

11 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO (tutto esaurito)

12 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO

13 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

15 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO (tutto esaurito)

17 ottobre – Teatro Splendor – AOSTA (tutto esaurito)

19 ottobre – Auditorium Santa Chiara – TRENTO

20 ottobre – Gran Teatro Geox – PADOVA

25 ottobre – Teatro Lyrick – ASSISI (PG)

26 ottobre – Teatro Massimo – PESCARA

04 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

05 novembre – Teatro Team – BARI

07 novembre – Teatro Metropolitan – CATANIA

08 novembre – Teatro Golden – PALERMO

11 novembre – Teatro Nuovo Giovanni da Udine – UDINE

12 novembre – Teatro Regio – PARMA

14 novembre – Palazzo dei Congressi – LUGANO (CH)

16 novembre – Teatro Goldoni – LIVORNO

17 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

19 e 20 novembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – ROMA

I biglietti per tutte le date del tour sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Info: https://magellanoconcerti.it/tour/171/niccolo-fabi-liberta-negli-occhi-tour-2025

A pochi giorni dalla partenza del tour, sabato 4 ottobre – in occasione del mese della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno e in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – Niccolò Fabi ha pubblicato il video del brano “Nessuna Battaglia”, canzone del suo ultimo disco di inediti “Libertà negli occhi”.

Durante la tournée, inoltre, il cantautore romano invia un messaggio di prevenzione e sensibilizzazione importante al proprio pubblico aderendo all’iniziativa “Nastro Rosa AIRC” per sostenere le donne e il lavoro dei ricercatori contro il tumore al seno. In tutti i suoi concerti, infatti, a fronte di una donazione minima di 2 euro, è possibile trovare la spilla con il Nastro Rosa di AIRC, che viene rappresentato incompleto come l’obiettivo che non è ancora stato raggiunto pienamente.

“Libertà negli occhi”, decimo album di inediti di Niccolò Fabi uscito per BMG, è il risultato di una vera e propria residenza artistica in una baita di montagna. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco.

L’album, disponibile in versione CD, Vinile e su tutte le piattaforme streaming (https://niccolofabi.lnk.to/libertanegliocchidigitalPR) si apre con Alba, 3 minuti e 51 secondi di sperimentazione musicale, un mix di post rock, musica ambient ed elettronica accompagnata da un solo verso “io sto, nella pausa che c’è, tra capire e cambiare”. È con questo pezzo che Niccolò Fabi ci introduce al viaggio sonoro di “Libertà negli occhi”. Si prosegue con “L’amore Capita”, un brano in pieno stile Niccolò Fabi che parte con un arrangiamento essenziale, prosegue in un continuo crescendo che fa da cornice al racconto di un amore maturo, per poi chiudersi con una lunga coda strumentale, da anni peculiarità degli arrangiamenti del cantautore. D’amore si parla anche in Casa di Gemma e in Al cuore gentile, libera parafrasi della poesia stilnovistica di Guido Guinizelli. Con Acqua che scorre, si celebra la natura e l’essenzialità della bellezza delle piccole cose; Custodi del fuoco è una riflessione sull’identità culturale, sul tempo che cambia e sulla difficoltà di evolversi sentendosi sempre a proprio agio nel mondo. Nessuna battaglia è un invito a disarmarsi, ad un’accettazione del momento presente e ad una ricerca di trasformazione interiore piuttosto che ad una battaglia contro la malattia stessa; Chi mi conosce meglio di te, scritta insieme a Roberto Angelini, è un omaggio alla scrittura, all’esperienza dello scrivere canzonie Libertà negli occhi celebra una libertà pura e naturale legata agli anni della giovinezza, rievocando momenti semplici e intensi.

Questa la tracklist di “Libertà negli occhi”: Alba, L’amore capita, Acqua che scorre, Nessuna battaglia, Casa di gemma, Chi mi conosce meglio di te, Custodi del fuoco, Libertà negli occhi e Al cuore gentile.

Oltre al video di “Nessuna Battaglia”, opera del videoartista Roberto Biadi dedicata a tutte le persone che stanno affrontando il percorso della malattia, sono disponibili online anche:

il video di “ Libertà negli occhi ” ( breve racconto per immagini del concerto immerso nella natura che il cantautore ha realizzato in Val di Sole il 13 giugno in un luogo sospeso tra cielo e terra e immerso nella magia delle montagne trentine);

( immerso nella natura che il cantautore ha realizzato in il 13 giugno in un luogo sospeso tra cielo e terra e immerso nella magia delle montagne trentine); la live session de “ L’amore Capita ”

il videoclip di Acqua che scorre (girato sul Lago dei Caprioli con la performance della pattinatrice Adele Antonelli e la regia di Niccolò Fabi)

(girato sul Lago dei Caprioli con la performance della pattinatrice Adele Antonelli e la regia di Niccolò Fabi) la video session notturna di incisione del brano “Al cuore gentile”.

