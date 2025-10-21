Bresh Mediterraneo album

L’album “Mediterraneo” di Bresh è certificato Platino

L’album “MEDITERRANEO” di BRESH è certificato PLATINO (FIMI / NIQ). L’album, che ha debuttato al primo posto in classifica, è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh.

All’interno dell’album sono contenuti anche i singoli “Umore marea” (certificato ORO), “Dai che fai”, attualmente in radio, e il brano sanremese “La tana del granchio” (certificato PLATINO).

Inoltre, BRESH sarà per la prima volta protagonista di un tour nei palasport: dopo la data zero a Jesolo (sabato 25 ottobre), il tour proseguirà a Roma (sabato 1° novembre), a Milano con due date SOLD OUT (giovedì 6 e venerdì 7 novembre) e, per finire, a Bologna (domenica 9 novembre).

