Da Fasano a Milano, Vins torna con il nuovo singolo “MILANO TT OK” (https://vins.lnk.to/milanottok?;Island Records): un film ad alta risoluzione che riesce a raccontare perfettamente una generazione che si muove, cambia, si perde e si ritrova, cercando di convincersi che, in fondo, va tutto bene.

“MILANO TT OK” parla di appartenenza, di sradicamento, del sogno di vivere in città e della nostalgia del mare. È la storia di chi vive in bilico tra la voglia di restare e la necessità di partire. Nel ritornello Vins torna alle sue radici: il pugliese non è soltanto un dialetto, ma un modo per riportare a galla il senso di casa anche nel caos di Milano.

Il brano è ironico, quotidiano, spontaneo, con quel contrasto tra la leggerezza del linguaggio e un fondo di disillusione: la stanchezza, la solitudine, la distanza, la routine da fuorisede. In realtà niente è davvero ok quando ti ritrovi a fare i conti con una città che ti chiede di correre sempre, anche quando vorresti soltanto tornare a casa a respirare il mare.

“MILANO TUTTO OK” arriva dopo “MAISON BOY”, un EP di sette tracce da ascoltare a tutto volume nelle cuffiette mentre si fugge da una situazione scomoda o mentre si torna a casa col cuore pieno, imprudenti della vita.

Vins è un giovane artista classe 2001, originario di Fasano e divenuto noto per il suo tormentone virale “NON TI SEI MAI DIVERTITA COSÌ”, conosciuto anche come “Ti ho vista a Polignano sulla scogliera”. La canzone ha conquistato il pubblico più giovane nell’estate del 2023, diventando un fenomeno su TikTok e altre piattaforme social e dando a Vins la possibilità di farsi notare per la prima volta dal grande pubblico. Ha partecipato a “MAYA”, l’ultimo album di MACE uscito venerdì 5 aprile, nella traccia “MAI PIÙ” insieme a Fulminacci e Fabri Fibra. Vins è stato l’unico artista italiano selezionato per la campagna globale Shazam Predictions 2024. Negli ultimi mesi pubblica i freestyle “HISTORYSWAG”, “BATMAN FREESTYLE” e “2 MILIONI”. Lo scorso agosto è tornato con “ANCORA”. L’artista ha aperto il 2025 con “ALTOMARE” e “WHISKY”, seguito a febbraio da “bella musica x belle ragazze” e ad aprile da “IL CHIACCHIERONE”, singoli che anticipano l’uscita dell’EP “MAISON BOY”.

