Alessandro Forti e Francesco De Luca firmano la colonna sonora di “Prima di noi”

ALESSANDRO FORTI e FRANCESCO DE LUCA sono i compositori della colonna sonora originale edita da EDIZIONI CURCI e FLIPPER di “PRIMA DI NOI”, la serie con la regia di Daniele Luchetti e Valia Santella. La colonna sonora sarà prossimamente disponibile in digitale.

Oggi, giovedì 23 ottobre, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (Viale Pietro de Coubertin, 30) la serie viene presentata nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma.

Una saga familiare che diventa specchio della storia italiana del Novecento che vede nel cast Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Romana Maggiora Vergano, Elena Lietti e Fausto Maria Sciarappa.

Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana edito da Sellerio, “PRIMA DI NOI” è una serie di Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella, scritta da Giulia Calenda e Valia Santella, prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con Rai Com.

Anche quest’anno Edizioni Curci è presente alla Festa del Cinema di Roma, confermando ancora una volta il proprio impegno nel sostenere e valorizzare i compositori e le loro colonne sonore, producendo e promuovendo la musica di prodotti cinematografici e televisivi. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una semina costante in termini di qualità e di rapporti, che hanno portato Edizioni Curci a essere un riferimento importante per compositori di colonne sonore, registi e case di produzione. Come mai prima d’ora, Edizioni Curci riveste un ruolo da assoluto protagonista nel campo delle edizioni delle colonne sonore.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Giulia Orsi