The Offspring sul palco del Rock in Roma 2026

Share

🔊 Clicca per ascoltare

A Rock in Roma 2026 si esibirà il gruppo californiano tra i principali portavoce del sound “punk-cal”: THE OFFSPRING live il 9 giugno all’Ippodromo delle Capannelle per la loro unica data italiana.

Special guest: A Day To Remember.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 24 ottobre su rockinroma.com, su ticketone.it, su ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

La potenza degli Offspring sta proprio nel loro approccio on stage; il concerto di Roma vedrà tantissimi momenti elettrizzanti e particolari per uno spettacolo unico nel suo genere.

La formazione in questi ultimi anni si è rinnovata: assieme al frontman e cantante Dexter Holland e al chitarrista Noodles, troviamo al basso Todd Morse (ex H2O e Juliette and the Licks), alla batteria Brandon Pertzborn (ex Marilyn Manson, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies) e dal polistrumentista Jonah Nimoy.

The Offspring sono decisamente importanti per la musica attuale: una band capace di tenere vivo il loro fuoco, di gestire la propria attività – anche dopo una pausa di quasi 10 anni dallo studio di registrazione in modo che Holland potesse conseguire il dottorato in biologia molecolare alla University South California con una tesi di ricerca sull’HIV – e di continuare ad essere importanti per vecchie e nuove generazioni di punk rocker.

Sono a tutti gli effetti delle leggende e degli innovatori nella scena punk rock mondiale.

Durante lo show a Rock in Roma verranno presentati i loro grandi successi e i brani del loro ultimo album “SUPERCHARGED” (Universal Music): “Il titolo dell’album sembra riassumere come al giorno d’oggi tutti si sentano eccitati nella vita reale e sui social media” – afferma Dexter Holland, cantante, chitarrista e compositore fondatore degli Offspring – “ma si riferisce anche al sound di alcuni dei miei dischi preferiti, dagli AC/DC agli Operation Ivy. Che sia musicalmente o culturalmente, quella parola ti colpisce in modo molto viscerale”.

Special guest del concerto a Rock in Roma è la band A Day To Remember, recentemente vista all’opera a Slam Dunk 25.

La band capitanata da Jeremy McKinnon è uno dei gruppi più influenti nel panorama metalcore/pop punk; durante la loro lunga carriera hanno venduto oltre un milione di dischi, ottenuto più di 800 milioni di stream su Spotify, 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, vinto dischi d’oro e conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Tornano in Italia per la data al Rock in Roma presentando il loro ultimo disco ‘You’re Welcome’ insieme alle hit del passato come ‘The Downfall Of Us All’, ‘All I Want’ e ‘If It Means A Lot To You’.

ROCK IN ROMA

Info e contatti:

www.rockinroma.com – www.the-base.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency