“Luci spente” il nuovo singolo di Jacopo Sol

Share

🔊 Clicca per ascoltare

C’è un momento in cui le luci si spengono e si resta da soli, spogli dalle proprie difese, dalle inquietudini, dalle maschere.

È in quel momento che nasce “LUCI SPENTE” (https://island.lnk.to/LUCISPENTE; Island Records), in quello spazio sospeso tra il bisogno di proteggersi e la voglia di mostrarsi per ciò che si è davvero. Dopo l’esperienza ad Amici e a pochi mesi dal suo EP di debutto “Dove Finiscono I Sogni”, Jacopo Sol torna oggi con un brano che segna un nuovo inizio, umano prima ancora che artistico.

“LUCI SPENTE”, già spoilerata dall’artista con alcuni video sui suoi profili social, è la prima canzone scritta da Jacopo Sol dopo la scuola di Amici: una ballad profonda ed emozionante, costruita insieme al pianista e compositore Emiliano Blangero. Il brano racconta con sincerità la difficoltà di lasciarsi andare, di liberare le lacrime e di accettarsi anche quando ci si sente fuori posto sotto lo sguardo degli altri.

«Amici mi ha insegnato tante cose; mi ha fatto fare delle domande, mi ha spinto a darmi delle risposte a qualcosa che non mi ero mai chiesto: come sono fatto? Cosa mi fa paura? “LUCI SPENTE” mi racconta, racconta la paura di mostrarsi fragile anche davanti agli occhi di chi ti vuole così tanto bene che ti accetterebbe in ogni modo», racconta l’artista.

Il senso di “LUCI SPENTE” emerge anche dal videoclip, registrato al Teatro di Garlasco: un profondo piano sequenza in bianco e nero dove Jacopo spicca sul palcoscenico mentre canta con intimità il brano.

È proprio nella dimensione live che l’emotività di Jacopo Sol si manifesta nella sua forma più autentica: il suo primo tour nei club, che toccherà tre grandi città italiane, offrirà ai fan l’occasione di ascoltarlo dal vivo per la prima volta dopo l’intensa esperienza ad Amici.

Di seguito il calendario, organizzato e prodotto da NEXT SHOW e Intera:

18 OTTOBRE – BARI – DEMODÈ

19 OTTOBRE – ROMA – LARGO VENUE

26 OTTOBRE – MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS