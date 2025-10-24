Il 27 ottobre prende il via il tour di Claudio Baglioni

Share

In attesa del “GrandTour LA VITA È ADESSO” 2026, che prenderà il via il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia e si svilupperà in 40 straordinari luoghi nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese, lunedì 27 ottobre decolla dal Teatro dell’Opera di Roma l’ultima parte di “PIANO DI VOLO SOLOtris”, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di CLAUDIO BAGLIONI che, dopo il successo dei tour “SOLO” e “SOLObis”, riprende e termina il suo percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici.

Il concerto di lunedì segna l’inizio dell’ultima fase del sorvolo che porterà Claudio Baglioni sui palchi dei teatri lirici del sud Italia, fino all’atterraggio definitivo al Teatro Petruzzelli di Bari il 29 dicembre. Il 27 ottobre rappresenta l’ultimo dei tre momenti cruciali di “PIANO DI VOLO SOLOtris” al Teatro dell’Opera di Roma, dopo la data di debutto del tour il 15 gennaio e la tappa del 12 maggio, quando è stata completata la mappa del nord e centro Italia, prima parte di PIANO DI VOLO.

“SOLOtris”, con 120 concerti che attraversano dal nord al sud il Bel Paese fino a dicembre, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 48 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

PIANO DI VOLO è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre in rinnovamento, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto “sue” – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Ogni brano è un tragitto, una rotta tracciata, un’andatura sorprendente.

Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri spettatori. Il piano, declinato in tre modalità – un pianoforte classico gran coda, un pianoforte elettrico e un pianoforte avveniristico – sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il piano tridimensionale dell’emozione, dell’irrealtà, dell’immaginazione. La performance di PIANO DI VOLO è un’evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, “singolare”. Un esempio singolo. Come un numero uno. Come l’artista sul palcoscenico. Come in un sorvolo isolato e insolito, ma non da solo. Dentro gli occhi di tanti altri. Con i sogni fatti da tanti altri.

In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.

Queste le prossime date di “PIANO DI VOLO SOLOtris”:

ROMA – TEATRO DELL’OPERA – 27 ottobre 2025 SOLD OUT

AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO – 30 ottobre 2025 SOLD OUT

AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO – 31 ottobre 2025 SOLD OUT

AGRIGENTO – TEATRO PIRANDELLO – 01 novembre 2025 SOLD OUT

PALERMO – TEATRO MASSIMO – 03 novembre 2025 SOLD OUT

PALERMO – TEATRO MASSIMO – 04 novembre 2025 SOLD OUT

PALERMO – TEATRO MASSIMO – 05 novembre 2025 SOLD OUT

MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE – 06 novembre 2025 SOLD OUT

MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE – 07 novembre 2025 SOLD OUT

MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE – 08 novembre 2025 SOLD OUT

NAPOLI – TEATRO SAN CARLO – 10 novembre 2025 SOLD OUT

NAPOLI – TEATRO SAN CARLO – 15 novembre 2025 SOLD OUT

NAPOLI – TEATRO SAN CARLO – 16 novembre 2025 SOLD OUT

AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO – 11 novembre 2025 SOLD OUT

AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO – 12 novembre 2025 SOLD OUT

AVELLINO – TEATRO CARLO GESUALDO – 14 novembre 2025 SOLD OUT

BRINDISI – TEATRO VERDI – 18 novembre 2025 SOLD OUT

BRINDISI – TEATRO VERDI – 19 novembre 2025 SOLD OUT

BRINDISI – TEATRO VERDI – 20 novembre 2025 SOLD OUT

LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO – 22 novembre 2025 SOLD OUT

LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO – 23 novembre 2025 SOLD OUT

LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO – 24 novembre 2025 SOLD OUT

COSENZA – TEATRO RENDANO – 26 novembre 2025 SOLD OUT

COSENZA – TEATRO RENDANO – 27 novembre 2025 SOLD OUT

COSENZA – TEATRO RENDANO -28 novembre 2025 SOLD OUT

CATANZARO – TEATRO POLITEAMA – 30 novembre 2025 SOLD OUT

CATANZARO – TEATRO POLITEAMA – 01 dicembre 2025 SOLD OUT

CATANZARO – TEATRO POLITEAMA – 02 dicembre 2025 SOLD OUT

REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA – 03 dicembre 2025 SOLD OUT

REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA – 04 dicembre 2025 SOLD OUT

REGGIO CALABRIA – TEATRO CILEA – 05 dicembre 2025 SOLD OUT

CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI – 07 dicembre 2025 SOLD OUT

CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI – 08 dicembre 2025 SOLD OUT

CATANIA – TEATRO MASSIMO BELLINI – 09 dicembre 2025 SOLD OUT

SALERNO – TEATRO VERDI – 11 dicembre 2025 SOLD OUT

SALERNO – TEATRO VERDI – 12 dicembre 2025 SOLD OUT

SAN SEVERO – TEATRO VERDI – 15 dicembre 2025 SOLD OUT

SAN SEVERO – TEATRO VERDI – 16 dicembre 2025 SOLD OUT

TARANTO – TEATRO ORFEO – 18 dicembre 2025 SOLD OUT

TARANTO – TEATRO ORFEO – 19 dicembre 2025 SOLD OUT

ISERNIA – AUDITORIUM 10 SETTEMBRE 1943 – 22 dicembre 2025 SOLD OUT

SULMONA – TEATRO MARIA CANIGLIA – 23 dicembre 2025 SOLD OUT

BARI – TEATRO PETRUZZELLI – 28 dicembre 2025 SOLD OUT

BARI – TEATRO PETRUZZELLI – 29 dicembre 2025 SOLD OUT

RTL 102.5 è media partner ufficiale di “PIANO DI VOLO SOLOtris”.

