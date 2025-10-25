Pooh

“POOH 60 – La nostra storia”: nel 2026 il grande ritorno live

25 Ottobre 2025


1966 – 2026. 60 anni di musica, di emozioni e di successi: nel 2026 i POOH sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma tre le band più longeve e amate di sempre.

“POOH 60 – La nostra storia” sarà una serie di importanti appuntamenti live per rivivere e celebrare insieme una carriera straordinaria, un tour speciale che toccherà 6 città con doppia data, anticipati da una doppia data 0, per un totale di ben 14 date nei palasport italiani.

Da settembre a ottobre 2026 Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

In ogni città saranno due i concerti, due live unici che differiranno tra loro su alcuni brani in scaletta, per un tour che si preannuncia imperdibile e ricco di sorprese.

La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: per “POOH60 – La nostra storia”, le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.

In un anno così importante di celebrazioni non mancheranno le sorprese anche dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e tante sorprese nel corso dell’anno per ripercorrere la storia dei POOH attraverso le loro straordinarie canzoni.

Queste le date di “POOH 60 – La nostra storia”:

25 e 26 settembre: Bergamo – ChorusLife Arena (data zero)

2 e 3 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum

10 e 11 ottobre: Torino – Inalpi Arena

15 e 16 ottobre: Roma – Palazzo Dello Sport

18 e 19 ottobre: Milano – Unipol Forum

27 e 28 ottobre: Eboli (SA) – Palasele

30 e 31 ottobre: Bari – Palaflorio

I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 24 ottobre, su TicketOne e punti vendita abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

RTL 102.5 è media partner ufficiale di “POOH 60 – La nostra storia”.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

