Shakira e Ed Sheeran in una nuova versione di “Hips Don’t Lie”

Sarà in radio, da venerdì 31 ottobre,“Hips Don’t Lie”, la focus track dell’EP realizzata insieme al cantautore britannico Ed Sheeran e al giovane artista colombiano Beéle.

È uscito martedì 22 ottobre, “SPOTIFY ANNIVERSARY | ORAL FIXATION (20th) AND PIES DESCALZOS (30th) LIVE”, il nuovo EP di SHAKIRA con cui celebra due importanti traguardi della sua carriera: i 30 anni dall’uscita del suo album d’esordio Pies Descalzos e i 20 anni del celebre Oral Fixation. (LINK)

Il progetto, disponibile in esclusiva su Spotify, raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dei due album della superstar colombiana, reinterpretate in una veste live e inedita.



TRACKLIST:

Pies Descalzos, Sueños Blancos – Spotify Anniversary Version Antología – Spotify Anniversary Version La Pared – Spotify Anniversary Version Día de Enero – Spotify Anniversary Version Hips Don’t Lie – Spotify Anniversary Version (feat. Ed Sheeran e Beéle)



Shakira è una delle artiste più iconiche della musica internazionale. Cantautrice colombiana e vincitrice di numerosi GRAMMY®, ha venduto oltre 95 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro GRAMMY®, quindici Latin GRAMMY® e una lunga serie di riconoscimenti prestigiosi come i World Music Awards, gli American Music Awards e i Billboard Music Awards.

È l’artista latina donna più vista nella storia di YouTube, con oltre 27 miliardi di visualizzazioni complessive, e una delle dieci artiste più seguite di sempre sulla piattaforma. Su Spotify, è la donna latina più ascoltata di tutti i tempi.

Nel 2024 ha pubblicato il suo dodicesimo album in studio, Las Mujeres Ya No Lloran, accolto con entusiasmo dalla critica e premiato con il GRAMMY® per il Miglior Album Latino. L’album rappresenta un inno alla resilienza e alla forza personale, trasformando esperienze difficili in arte e bellezza. Solo nelle prime 24 ore dal debutto, è diventato l’album più ascoltato dell’anno e ha ottenuto la certificazione di 7 volte Disco di Platino.

Pochi giorni dopo l’uscita dell’album, Shakira ha sorpreso una folla di oltre 40.000 persone con un’esibizione mozzafiato sul palco del TSX a Times Square, davanti al pubblico più numeroso mai registrato in quell’area, superando perfino le celebrazioni di Capodanno.Nel 2025 ha dato il via al suo tour mondiale Las Mujeres Ya No Lloran, infrangendo ogni record con ben sette date sold out consecutive a Città del Messico.

Anche il precedente album, El Dorado, è stato un successo mondiale: ha raggiunto la vetta di iTunes in 37 Paesi, ha vinto il Latin GRAMMY® come Miglior Album Pop Vocale nel 2017 e il GRAMMY® per il Miglior Album Pop Latino nel 2018. Con oltre 12 miliardi di stream, è uno degli album più ascoltati di sempre da un’artista donna.

Nel 2023, la collaborazione “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” ha fatto la storia: oltre 14 milioni di stream su Spotify e più di 52 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime 24 ore. Il brano ha debuttato al nono posto della Billboard Hot 100, rendendo Shakira la prima artista donna solista a entrare nella Top 10 con una canzone in spagnolo. Il singolo è anche il brano in lingua spagnola più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify.

A coronare un anno straordinario, a settembre Shakira ha ricevuto l’MTV Michael Jackson Video Vanguard Award agli MTV Video Music Awards, celebrando l’onorificenza con una performance indimenticabile dei suoi più grandi successi.

