“Questa canzone è per te, per ricordarti che ti voglio bene

“milioni di miliardi di dollari” e che se mai mi vorrai cercare

io saprò sempre come farmi trovare”.

“Ovunque Cercami” (Otherside) è il nuovo singolo di Eduardo, in rotazione radiofonica dal 28 ottobre e già disponibile in digital download (https://orcd.co/ovunquecercami). Musica e parole di Eduardo, con la produzione di Sam Lover, il brano nasce come un messaggio personale e universale, un invito a non dimenticare chi amiamo e a restare connessi anche quando il tempo e la distanza sembrano dividerci. È per chi custodisce ricordi preziosi, per chi sente ancora la mancanza di chi è lontano, per chi vuole sentire la forza di un legame che non si spezza.

Hai mai percepito un profumo che ti riporta a qualcuno che ami? Ascoltato un pensiero diventare canzone? Cantato la mancanza che provi e sentito liberarsi un ricordo dalle catene della mente? “Ovunque Cercami” è questo: un viaggio a ritroso tra frasi di infanzia, tra assenza e connessione, in un mondo che gira veloce e spesso sembra travolgerci. Il singolo trasporta l’ascoltatore in un luogo dove i legami veri restano vivi e riconoscibili, dove il cuore trova la propria bussola anche nei momenti di smarrimento.

Il sound mescola synth wave e linee melodiche pop con un tocco di sonorità anni ‘80, creando un’atmosfera intensa e immersiva che avvolge chi ascolta.

Il singolo anticipa una nuova fase del percorso di Eduardo: nei prossimi mesi metterà a nudo emozioni e sfaccettature mai raccontate prima attraverso progetti inediti.

«Ovunque cercami è una canzone che parla di legami che continuano ad esistere nonostante la lontananza nel tempo e nello spazio. Il testo è un insieme di frasi che vivono da sempre nella mia memoria e nel mio cuore, tracce di ricordi di chi ho amato e che dedico a chi amo ed amerò in futuro, con la speranza che la verità dei sentimenti non venga mai cancellata da questo mondo malato e quasi terminale» – racconta l’artista.

EDUARDO nasce il 28 luglio 1994 a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La passione per la musica gli viene trasmessa dal padre che, fin da piccolo, lo porta in giro per concerti in Europa e negli Stati Uniti, educandolo all’ascolto di generi musicali molto diversi, con un’attenzione particolare alla Black Music e alla cultura Jazz. Inizia a studiare canto all’età di tredici anni e partecipa a diverse masterclass e stage estivi in Italia, vincendo nel 2011 il premio “Best Artist – sezione vocal” presso la summer school del Fara Music Festival. Viene ammesso al Berklee College of Music di Boston, ma decide di frequentare la Tech Music School (attuale BIMM) di Londra, dove si diploma in “Performance – vocal session”. Dopo aver concluso gli studi londinesi torna in Italia e inizia a lavorare regolarmente alla produzione in studio delle sue canzoni. Si sposta poi a Firenze dove collabora con un team di produzione che lo spinge a trattare temi sociali a lui cari, come l’omofobia e il bullismo. In questo periodo, sotto il nome di Edbarbanera, pubblica “Triangoli Rosa”, un brano inedito con cui apre la Pride Week milanese del 2021. Dal 2023 comincia una nuova stagione musicale nella città di Milano che lo porta a scrivere nuovi pezzi e a lavorare a nuove produzioni, pubblicando una serie di singoli nel corso dell’anno. Inizia poi, nel 2024, una stretta collaborazione con il produttore, vincitore di due dischi d’oro, Sam Lover con il quale porta alla luce i pezzi del suo nuovo EP. Di questo nuovo progetto al momento sono stati pubblicati, come singoli, i due brani “Diavolo” ed “Ovunque cercami”.

