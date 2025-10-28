Gianni Bismark con Giuliano Sangiorgi in “Piove piove”

Share

Quando la pioggia cade, non è mai solo acqua: è memoria, è rabbia, è speranza.



Con “PIOVE PIOVE” (Columbia Records / Sony Music Italy), Gianni Bismark annuncia un singolo intenso e viscerale, che segna la prima collaborazione con Giuliano Sangiorgi, voce e penna tra le più iconiche della musica italiana.

Dopo il ritorno sulle scene con il brano “Stai alla larga”, l’artista prosegue così il suo percorso in una direzione sonora più matura, fatta di sonorità moderne, contaminazioni urbane e una scrittura sempre più consapevole.

“PIOVE PIOVE” sarà disponibile da venerdì 31 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Con “PIOVE PIOVE”, Gianni Bismark apre uno spazio profondo e sincero, dove la sua scrittura autentica e immediata, incontra la sensibilità poetica di Giuliano Sangiorgi in un dialogo inedito tra due mondi che si attraggono e si completano. Da un lato il protagonista della nuova scena romana, con la sua energia urbana, la capacità di raccontare il quotidiano con verità autentica. Dall’altro l’artista salentino icona del pop-rock italiano, cantautore raffinato e autore capace di trasformare emozioni in melodie che restano.

Il brano nasce dal legame viscerale con il quartiere, con le persone e con le radici, ma si allarga fino a diventare una riflessione universale sul tempo, sulle promesse non mantenute, sugli affetti che restano anche quando tutto cambia.

“PIOVE PIOVE” è un inno per chi resiste: Gianni Bismark racconta la malinconia di chi continua a cercare luce anche nei giorni grigi, mentre la voce profonda e cinematografica di Giuliano Sangiorgi amplifica l’emozione, trasformandola in una poesia.

Con “PIOVE PIOVE”, Gianni Bismark firma uno dei momenti più alti del suo percorso, confermando la capacità di raccontare la verità delle emozioni con un linguaggio diretto ma profondamente musicale, portando la sua scrittura verso una nuova consapevolezza senza mai perdere il legame con la strada da cui tutto è iniziato. Il suo è un rap fatto di valori antichi, tradizionalisti nell’accezione più positiva del termine, che l’artista stesso rivendica in prima persona, omaggiando ripetutamente il grande cantautorato romano.

Biografia GIANNI BISMARK

Gianni Bismark, nome d’arte di Tiziano Menghi, è nato il 19 gennaio 1991 nel quartiere Garbatella di Roma. Cresciuto con una forte identità romana, si avvicina presto al rap e alla musica urban, portando nel suo stile l’influenza della tradizione popolare capitolina. Nel 2015 pubblica il “Gianni Bismark Mixtape”, primo passo di una carriera che prende slancio l’anno successivo con l’album indipendente “Sesto Senso”. Grazie alle collaborazioni con gli artisti della scena trap e rap romana, tra cui i membri della Dark Polo Gang e della crew 126 (lovegang), il suo nome comincia a circolare sempre di più.

Il 2019 segna la svolta con “Re senza Corona”, il disco che lo porta a farsi conoscere da un pubblico più ampio.

Tra i brani più noti di quell’album vi è “Università” feat. Franco126, che diventa una delle sue canzoni più rappresentative. L’anno successivo esce “Nati Diversi”, un lavoro che unisce sonorità rap, melodia e richiami alla romanità: l’album conquista la Top5 FIMI al suo debutto e ottiene nel 2023 la certificazione Oro, consacrando definitivamente Gianni Bismark come una delle voci più autentiche della scena urban italiana. La successiva versione ampliata del disco, “Nati Diversi – Ultima Cena”, arricchisce ulteriormente il progetto con nuove tracce e collaborazioni, tra cui quella con Emma in “C’hai ragione tu”.

Nel 2022 arriva “Bravi Ragazzi”, un album che conferma la crescita artistica di Gianni Bismark e che include ospiti come Gemitaiz, Speranza, Ketama e Jake La Furia. Successivamente, l’artista continua a lavorare a nuova musica, fino ad arrivare a “Andata e Ritorno” (dicembre 2023), un progetto che ne amplia ulteriormente l’orizzonte sonoro con collaborazioni trasversali come Tiromancino, Noemi, Bresh e Noyz Narcos, e che segna un passo importante verso una dimensione ancor più matura e consapevole.

Con milioni di stream all’attivo, diversi brani certificati e una fanbase sempre più solida, Gianni Bismark si distingue per l’equilibrio tra il racconto di strada e la ricerca melodica, mantenendo intatto il legame con le proprie radici romane. Il 2025 sancisce un nuovo capitolo della sua carriera, grazie dalla firma con Columbia Records/Sony Music Italy e alla pubblicazione del brano “Stai alla larga”, seguito da “PIOVE PIOVE” il nuovo singolo che vede la speciale collaborazione di Giuliano Sangiorgi disponibile dal 31 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

