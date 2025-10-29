Maria Teresa Venturini Fendi racconta la sua famiglia in “Adele F.”

Share

Nel suo racconto, Maria Teresa Venturini Fendi, figlia di Anna, una delle cinque sorelle della moda, attraversa un intero secolo, tracciando con sensibilità e brio un ritratto, acceso sul filo della memoria, di sua nonna Adele Fendi. La donna all’origine di un’avventura creativa e imprenditoriale che ha portato il nome Fendi a raggiungere le vette dell’alta moda internazionale.

Adele Fendi (1897-1978) intraprendente e visionaria, tenace e lungimirante, fuori dagli schemi dell’epoca, lascia un’impronta formidabile. Una madre leader, che impartendo un’educazione ed una disciplina di acciaio riesce a coinvolgere le sue cinque figlie nella costruzione di un progetto comune, dando vita a una luminosa stagione del Made in Italy che continua ancora oggi.

L’autrice la ricorda con i suoi capelli argentati, “spessi come fili di antimonio” rigorosamente raccolti in alto. “Quando guardava gli occhi di magnete ti trafiggevano”.

Intorno a lei e al mondo Fendi hanno ruotato nel tempo artisti e protagonisti della cultura, a cominciare da Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison per oltre cinquant’anni, che di lei in un’intervista* diceva “La madre (delle sorelle) era geniale, molto severa con le figlie, ma con me era squisita. Una vera matrona romana, ma amabile. Aveva una grande charme, un reale fascino.”

Un mémoir e diario intimo in cui Maria Teresa Venturini Fendi intreccia ricordi e osservazioni personali restituendo il ritratto di uno spaccato storico e sociale di conquiste quotidiane femminili e, insieme, il racconto della metamorfosi della moda e della società italiana.

