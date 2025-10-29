Tedua arriva per la prima volta sul palco di San Siro

Share

TEDUA è tornato e si prende San Siro! Il 24 giugno 2026 l’artista dei record con all’attivo 79 certificazioni PLATINO, 39 d’ORO e 2.9 MILIARDI di stream globali, terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano.

Un evento unico, che arriva a 10 anni di distanza dall’uscita del primo mixtape di Tedua, “Aspettando Orange County”, che ha segnato l’inizio della sua carriera.

L’annuncio di San Siro arriva in contemporanea con l’uscita del nuovo singolo “Chuniri”, che Tedua ha annunciato a sorpresa sui suoi social e che è uscito questa notte su tutte le piattaforme.

“Chuniri” (prodotto da SHUNE) è un brano che richiama le sonorità e la scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, segnando anche l’inizio di un nuovo, significativo capitolo nella carriera dell’artista.

Online anche il video, diretto da Simone Mariano & Bogdan “Chilldays” Plakov per Borotalco.tv e girato tra Los Angeles e l’Italia, che sul finale vede Tedua dirigersi in macchina a tutta velocità proprio verso San Siro.

Con 79 platini, 39 ori e 2.9 miliardi di stream globali in carriera, Tedua è ormai considerato un trendsetter della scena ed è tra i nomi più affermati del panorama italiano. Il suo ultimo progetto “LA DIVINA COMMEDIA”, certificato 7 volte PLATINO, è stato uno degli album più venduti del 2023. Il suo ultimo tour tutto sold out nei palasport ha registrato oltre 100.000 biglietti venduti.

