Mika in tutte le radio con “Modern Times”

“Modern Times” è come l’eco solenne di una cattedrale, per la fede e lo spirito, che si oppone alla fatica, al peso della vita e allo scorrere del tempo.” – MIKA

MIKA, artista pop visionario di fama internazionale, con oltre 20 milioni di album venduti nel mondo e dischi certificati Platino e Oro in 32 Paesi, vincitore di un BRIT Award, nominato ai GRAMMY®, dopo aver calcato i palchi delle arene di tutto il mondo, torna con un nuovo singolo “Modern Times”, disponibile QUI su Republic Records. L’uscita è accompagnata dal video ufficiale, girato a Vienna, in Austria, e diretto da Rupert Höller (Foster the People) – guardalo QUI.

“Modern Times”, scritto da MIKA e prodotto insieme a Nick Littlemore (Empire of the Sun), con la collaborazione di Peter Mayes (PNAU), segna l’inizio di un nuovo e audace capitolo, preludio al nuovo album in arrivo il prossimo anno, un progetto vibrante ed emozionante che continua la sua missione di sempre: fondere teatralità, onestà e melodia in egual misura.

Un’esperienza unica che il pubblico di Mika potrà vedere dal vivo in occasione dei prossimi due appuntamenti italiani del tour: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo all’OGR di Torino.

“Modern Times” si apre con cinque linee di pianoforte sovrapposte, “come gli ingranaggi di una macchina che batte al ritmo di un cuore”, per poi trasformarsi gradualmente da un momento di intima riflessione in un inno travolgente. Tra resistenza e liberazione, il brano racconta la tensione tra il caos del mondo contemporaneo e la ricerca costante di qualcosa di più poetico, più umano, più libero.

“Per me, questa canzone è come un tapis roulant” – spiega MIKA – “e quel tapis roulant è la vita, in tutto il suo bene e tutto il suo male. Man mano che il tempo passa e la vita diventa più confusa e a volte travolgente, guardiamo oltre il mondo che ci circonda, verso il mondo del mito, del desiderio e dei sogni. “Modern Times” è come l’eco solenne di una cattedrale, per la fede e lo spirito, che si oppone alla fatica, al peso della vita e allo scorrere del tempo.”

“Modern Times” arriva dopo un periodo ricco di progetti per MIKA – dalla co-conduzione dei David di Donatello in Italia e dal ruolo di coach a La Voz Spagna, La Voix Francia, X Factor Italia e nel popolare programma britannico The Piano, fino alle esibizioni in tutto il mondo e al Nordoff & Robbins Global Impact Award ricevuto a Londra all’inizio di quest’anno.

Il suo ultimo album è stato il primo in lingua francese, Que ta tête fleurisse toujours, entrato nella Top 5 in Francia e certificato Oro, confermando ancora una volta la rara capacità di MIKA di trascendere lingua e genere.

Dal suo iconico album d’esordio Life in Cartoon Motion fino alle sue più recenti esplorazioni creative, MIKA continua a invitare il pubblico nel suo mondo caleidoscopico – un luogo dove gioia, emozione e immaginazione si incontrano.

Il progetto è seguito per l’Italia da Island Records (Universal Music Italia).

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest