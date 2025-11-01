“La Volta Buona” gli ospiti della settimana

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Prima settimana di programmazione di novembre per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda su RAI1 alle 14.00, da lunedì 3 a venerdì 7 novembre.

Un nuovo ciclo di puntate tra talk e intrattenimento, con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della società e del costume.

Come di consueto, il pomeriggio di RAI1 si aprirà con il salotto dedicato a Ballando con le stelle, appuntamento fisso del lunedì, che vedrà protagonisti Guillermo Mariotto, Raimondo Todaro, Fabio Canino, Rossella Erra, i maestri Ciquito e Simone Di Pasquale e altri protagonisti, tra curiosità e retroscena del dance show più amato del sabato sera.



Le interviste “one to one” condotte da Caterina Balivo offriranno come sempre ritratti intensi e inediti. Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, protagonisti a teatro con la commedia Indovina chi viene a cena, racconteranno il loro sodalizio artistico e umano. Leo Gassmann e Alice Luparelli sono i protagonisti di “Fuori la verità”, il nuovo film che li vede protagonisti di una storia d’amore e mistero ambientata tra Roma e la costa laziale.



Massimo Dapporto porterà in studio il suo Pirandello Pulp, spettacolo teatrale in scena con Fabio Troiano, che reinterpreta l’universo dello scrittore siciliano in chiave contemporanea. Francesco Pannofino, doppiatore e interprete amatissimo di serie cult come Boris, si racconterà partendo dai suoi attuali impegni a teatro con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti“. Raiz, musicista e interprete amatissimo dal pubblico di Mare Fuori, condividerà riflessioni sul suo personaggio Don Salvatore Ricci, protagonista anche nel nuovo film Io sono Rosa Ricci.



Nel corso della settimana, non mancheranno i salotti tematici che animeranno il pomeriggio de La Volta Buona: un focus su benessere e diete, con i consigli del professor Giorgio Calabrese e un talk di spettacolo con tanti protagonisti del piccolo e del grande schermo per una riflessione collettiva sui linguaggi e sui volti più popolari della televisione italiana.

Comunicato Stampa: Goigest