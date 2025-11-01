Martedì 4 novembre al Teatrodante Carlo Monni “Rumori fuori scena”

Share

Saranno The Kitchen Company e “Rumori fuori scena” (Noises Off) di Michael Frayn, una delle commedie più esilaranti e amate della storia del teatro moderno, un capolavoro del metateatro che mette in scena il dietro le quinte di una compagnia alle prese con una disastrosa tournée al centro della serata di martedì 4 novembre ore 21 al Teatrodante Carlo Monni. “Rumori fuori scena”, per la regia di Massimo Chiesa e la traduzione di Filippo Ottoni, è lo spettacolo più rappresentato nella storia di The Kitchen Company, divertendo milioni di spettatori in tutto il mondo e diventando un autentico cult del teatro comico: con un ritmo travolgente e una precisione scenica irresistibile, la commedia di Frayn racconta tre momenti della vita di una compagnia teatrale professionale, dalla caotica prova generale, al dietro le quinte di una replica in tournée, fino al disastroso e irresistibilmente esilarante spettacolo finale. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono realizzate dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi con la collaborazione di Piero Pelù, consulente artistico del teatro e sono sostenute da Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, con il patrocinio di Città Metropolitana e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (info www.teatrodante.it).

La pièce, arricchita dalle musiche dei Monty Python, vede in scena un ricco cast: Daria D’Aloia (Signora Clackett / Dotty Otley), Fabrizio Careddu (regista Lloyd Dallas), Mauro D’Amico (Roger Tramplemain / Garry Lejeune), Susanna Valtucci (Vicki / Brooke Ashton), Lidia Castella (assistente Poppy Norton Taylor), Lorenzo Tolusso (Philip Brent / uno sceicco / Frederick Fellowes), Caterina Cottafavi (Flavia Brent / Belinda Blair), Fabio Facchini (direttore di scena Tim Allgood) e Marco Zanutto (uno scassinatore / Salsdon Mowbray).

INFO

Teatrodante Carlo Monni

piazza Dante 23, Campi Bisenzio (Fi)

T. 055 8940864

Whatsapp 3463038170

biglietteria@teatrodante.it

www.teatrodante.it

Abbonamenti e biglietti stagione teatrale 2025/2026

Campagna abbonamenti completi:

Abbonamenti ridotti e biglietti singoli dal 12 settembre

Platea e palchi platea Intero 27€

Ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 23€

Ridotto Coop e Chianti Mutua 25,50€

Palchi I° ordine Intero 20,50€

Ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 17,50€

Ridotto Soci Coop e Chianti Mutua 18,50€

Palchi II° ordine Intero 15,50€

Ridotto under 18, over 65, studenti fino a 26 anni 13€

Ridotto soci Coop e Chianti Mutua 14€

ABBONAMENTI

Micro (abbonamento a 3 spettacoli a scelta disponibile dal 12 settembre) 60€

Macro (abbonamento a 5 spettacoli a scelta disponibile dal 12 settembre) 95€

Young Card – under 30 (disponibile dal 12 settembre) 3 spettacoli a scelta 30€, ulteriori spettacoli extra 12€ l’uno

Last minute (a sera dello spettacolo su posti non prenotati) 18,50€ Platea / 14€ I ordine

CAMPI SONORI

Nada 22€

Cristiano Godano, Meg 18€

I prezzi indicati sono comprensivi di prevendita.

La biglietteria è aperta da martedì a venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 15 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Per informazioni: 055.8940864 – whatsapp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it

Comunicato Stampa: Fondazione Accademia dei Perseveranti