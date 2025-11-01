“Pennicanza” la nuova rubrica di Fiorello

Share

Si chiude la seconda settimana de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2. Comicità, ritmo e attualità si fondono in tre quarti d’ora di puro divertimento, con la consueta miscela di ironia tagliente e improvvisazione geniale dello showman, che da lunedì prossimo sarà anche in formato visual sul canale 202 del digitale terrestre.

La puntata si apre con la nuova rubrica: “Vip, cantanti, attori… fate la vostra promozione chiamandomi al mio numero personale!”, annuncia Fiorello. Il primo a chiamare è Gigi D’Alessio, che presenta il suo nuovo singolo. Poi lo stesso fa Giorgia, che lo showman accoglie con un messaggio di elogio: “Permettetemi di farle i complimenti per come sta sul palco, come tiene la scena a X Factor… ma non come cantante! È padrona di tutto, simpatica… deve fare Sanremo, devi essere lì e avere qualcuno vicino. Per me è un grande sì!”. Giorgia risponde emozionata: “Ricordati che io sono stata tanto accanto a te, qualcosa avrò imparato…”.

Continua la satira sul mondo della musica: “I Pooh ormai hanno capito tutto: c’è chi annuncia il ritiro, tipo Baglioni… e loro invece hanno detto: ‘Noi non ci ritireremo mai!’ Pensate che all’INPS hanno appeso la loro foto con la scritta ‘Wanted’: non riescono proprio a beccarli!”

Infine, spazio alla cronaca reale con il principe Andrea: “Gli stanno levando tutto, ha fatto cose davvero brutte. Re Carlo ha preso il titolo e gliel’ha strappato… sembra una fiction turca!”, commenta Fiorello leggendo un articolo di giornale, che trasforma poi in un’esilarante versione cantata, tra le risate del pubblico in studio.

Un mix irresistibile di ironia e improvvisazione che conferma “La Pennicanza” come uno degli appuntamenti più imprevedibili e divertenti della radio italiana.

