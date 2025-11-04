Shkodra Elektronike
Dagli Eurovision arrivano gli Shkodra Elektronike a Milano

4 Novembre 2025


Li abbiamo visti all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, dove hanno rappresentato l’Albania, gli Shkodra Elektronike annunciano una nuova esibizione dal vivo in Italia, la prima dal loro ritorno da Basilea. Appuntamento mercoledì 19 novembre @ Santeria Social Club di Milano.


Shkodra Elektronike è il progetto musicale di due artisti albanesi emigrati in Italia nei primi anni ’90: il musicista e produttore Kolë Laca (ex Teatro degli Orrori) e la cantante e autrice Beatriçe Gjergji. Nato nel 2019, il progetto fonde sonorità elettroniche contemporanee e musica tradizionale del Nord Albania, con l’obiettivo di valorizzare e reinterpretare in chiave moderna il patrimonio culturale della loro città natale, Shkodra. La data milanese segna il ritorno in Italia di un progetto che continua a unire ricerca elettronica, identità culturale e innovazione sonora.
 

PREVENDITE DISPONIBILI SU DICE.COM
https://dice.fm/event/l8gwpl-shkodra-elektronike-19th-nov-santeria-toscana-31-milano-tickets?lng=it

Comunicato Stampa: Conza


