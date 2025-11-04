“Superstar” desiderio e incanto, il nuovo singolo di Paola Iezzi

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Nel vivo della sua seconda esperienza da giudice di X Factor, Paola Iezzi sorprende aggiungendo un prezioso tassello al suo percorso artistico-musicale con “Superstar”, il nuovo singolo (Columbia Records / Sony Music Italy) in radio e in digitale da venerdì 7 novembre.

Con la produzione dei Room9 e di Etta, il brano -scritto da Paola insieme ad Antonio Caputo, Danilo Cortellino, Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria– è una riflessione sulla fragilità nascosta tra i luccichii: su come la verità, oggi più che mai, possa facilmente perdersi dietro la superficie che brilla.

Sulle note di “Superstar” Paola si lancia in un viaggio notturno tra desiderio e disincanto, tra la nostalgia di un amore che si consuma e la volontà di continuare a brillare nonostante tutto. “Siamo tristi, superstar” canta Paola Iezzi, evocando le grandi icone pop che hanno saputo trasformare la propria vulnerabilità in arte: figure sospese tra sogno e caduta, tra l’applauso del palcoscenico e il silenzio della stanza vuota dopo lo show. Ma “il buio non ci fa paura, se balli con me si accende la luna” -in queste parole è racchiusa tutta la forza di Paola, che -come una supereroina- vince le sue battaglie ogni volta che sale sul palco, nell’abbraccio con il pubblico.

«Le “tristi superstar” non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati e peccatori» –Paola Iezzi.

“Superstar” è impreziosita dagli archi del maestro Michele Monestiroli, già autore degli arrangiamenti di “Furore” e di tutto l’album “Per sempre” di Paola&Chiara. Gli archi sono stati registrati a Stoccolma e orchestrati dal Maestro Erik Arvinder presso gli IMRSV Studios, gli stessi in cui hanno preso vita le produzioni di Swedish House Mafia, Lady Gaga, ABBA, Taylor Swift, Beyoncé, Britney Spears e molte altre icone del pop mondiale.

Comunicato Stampa: Claudia Attanasi