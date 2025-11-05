Questa sera su canale 5 un grande tributo a Luciano Pavarotti

Share

Questa sera, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa. Conduce Michelle Hunziker.

Sul palco, stelle della musica nazionale e internazionale molti dei quali hanno condiviso con Pavarotti amicizia e collaborazione, come Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Angela Gheorghiu, Biagio Antonacci, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Giuliano Sangiorgi, Giuseppe Infantino, Hauser, Il Volo, Jonathan Tetelman, José Carreras, Laura Pausini, Ligabue, Lorenzo Licitra, Luca Carboni, Mahmood, Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Plácido Domingo, Umberto Tozzi, Vittorio Grigolo, Yusif Eyvazov: un cast eccezionale che ha dato vita a performance di straordinaria intensità.

Il concerto celebra la voce, il carisma e l’impegno del Maestro che ha segnato la storia della musica con la sua voce straordinaria, il carisma e l’impegno nel portare l’Opera a un pubblico globale, unendo generi e culture attraverso eventi come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends.

Le esibizioni saranno accompagnate dall’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, che unisce tradizione classica e innovazione. In occasione di Pavarotti 90, la Fondazione Luciano Pavarotti, oltre a continuare a supportare giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena, sostiene l’Operazione Pane dell’Antoniano.

L’evento è prodotto da Friends TV. La regia è di Luigi Antonini.

Comunicato Stampa: Goigest