Giacomo Poretti in scena a Teatro Oscar di Milano

Il Teatro Oscar presenta dal 18 al 30 novembre la nuova messincesca di Giacomo Poretti, “La fregatura di avere un’anima”, dove il celebre comico racconta il viaggio difficile e bellissimo per scoprire cosa accade quando si diventa padri. Tutto parte dalla provocazione di una piccola parola: anima.

Una delle più grosse disgrazie che può capitare ad un abitante del pianeta Terra nel 2025 è di inciampare in una parola apparentemente innocua, un vocabolo di appena 5 lettere: anima. Una bella fregatura.

Questo viaggio inizia proprio da quell’inciampo, una terribile collisione avvenuta nel momento esatto in cui una neo-mamma e un neo-papà vennero messi di fronte a una sfida insuperabile: “avete fatto un corpo, ora dovete fare l’anima”. È un viaggio-combattimento scomodo, urticante, persino doloroso, con una parola, con quella parola.

Certo, al giorno d’oggi, i suddetti genitori possono provare a difendersi con tutto l’arsenale di armi che la modernità gli mette a disposizione: la scienza, il buon senso, gli ideali borghesi, il cinismo. Ma ad un certo punto sarà sempre presente un bivio: organizzare per il proprio figlio un avvenire da influencer, chef, archiatra, archistar, pallone d’oro, CEO, oppure aiutarlo ad accogliere la bellezza di una realtà donata, perché possa stupirsi tutte le volte che aprirà gli occhi. E magari riscoprire con lui la meraviglia di avere un’anima.



Crediti:

di e con Giacomo Poretti

regia Andrea Chiodi

produzione Gli Incamminati Centro di Produzione

Biglietti:

22,00 € / INTERO

16,00 € / UNDER30, OVER65

10,00 € / UNIVERSITÀ, SCUOLE DI TEATRO, DESIDERA CARD (acquistabile solo in cassa)



Orario:

Martedì 18 novembre 2025, ore 20.30

Mercoledì 19 novembre 2025, ore 20.30

Giovedì 20 novembre 2025, ore 20.30

Venerdì 21 novembre 2025, ore 16.00

Sabato 22 novembre 2025, ore 20.30

Domenica 23 novembre 2025, ore 16.00

Lunedì 24 novembre 2025, ore 20.30

Martedì 25 novembre 2025, ore 20.30

Mercoledì 26 novembre 2025, ore 20.30

Giovedì 27 novembre 2025, ore 20.30

Venerdì 28 novembre 2025, ore 20.30

Sabato 29 novembre 2025, ore 20.30

Domenica 30 novembre 2025, ore 16.00

Comunicato Stampa: Lucia Guidi