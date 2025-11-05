Hilary Duff sta per tornare sulla scena musicale con “Mature”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

La pluripremiata super star mondiale, attrice, produttrice, autrice di best seller Hilary Duff sta per tornare alla musica. Dopo ben dieci anni, esce il 7 novembre il suo attesissimo nuovo singolo,”Mature,” per Atlantic Records.



L’ icona generazionale Hilary Duff ha annunciato una docuserie sulla sua vita, che ci porterà dietro le quinte del suo tanto atteso ritorno musicale e del suo percorso personale. Sarà un ritratto autentico e senza filtri del suo mondo. I fan saranno al suo fianco in tutti i momenti: tra gli impegni familiari, le registrazioni del nuovo album, le prove per i live e la preparazione per tornare sul palco dopo oltre un decennio.

A dirigere e produrre la serie è il talentuoso vincitore di un Emmy Award, Sam Wrench \[Taylor Swift: The Eras Tour, A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter\] attraverso Next of Kin Content, una società di EverWonder Studio. Aspettatevi un mix affascinante di riprese dal vivo, interviste super stilizzate, performance e anche video dal suo archivio personale. Insomma, l’ occasione imperdibile per conoscere meglio la nostra Hilary!



HILARY DUFF

Una delle star più influenti della sua generazione, ;icona globale multiplatino Hilary Duff torna nel mondo pop con il suo progetto più audace e sicuro di sé.

Dopo essere salita alla ribalta come protagonista dell’enorme successo di Disney Channel, “Lizzie McGuire”, Duff ha dato il via alla sua carriera musicale nel 2003 con Metamorphosis, quattro volte disco di platino in USA (contenente i successi da Top 40 “So Yesterday” e “Come Clean””), per poi pubblicare l’omonimo LP disco di platino del 2004 e la raccolta autobiografica dance- pop Dignity del 2007.

Con solo questi tre album che hanno venduto complessivamente 15 milioni di copie in tutto il mondo, si è anche affermata come produttrice, imprenditrice, filantropa e autrice bestseller del New York Times, continuando a offrire performance eccezionali in TV e al cinema, inclusa la sua interpretazione, candidata a numerosi premi, “Younger” di Darren Star.

Hilary Duff, che ha recentemente firmato con Atlantic Records, sta lanciando il suo nuovo entusiasmante capitolo musicale condividendo la sua prima nuova musica da Breathe In. Breathe Out. del 2015 (un debutto al numero 5 della Billboard 200, realizzato con una vasta schiera di produttori/co-autori tra cui Tove Lo ed Ed Sheeran).

Comunicato Stampa: Elena Tosi