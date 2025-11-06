Salmo grande spettacolo per i fan a Barcellona

Share

Super partenza oltreconfine per Salmo. Dopo un mese di fuoco nei palazzetti italiani, il SALMO WORLD TOUR 2025 ha fatto tappa a Barcellona, prima data internazionale di questa nuova traversata live -prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360– che sta registrando il tutto esaurito nelle principali città europee.

Calorosissima l’accoglienza da parte del pubblico di un Razzmatazz completamente sold out, che ha accompagnato ogni brano con entusiasmo trascinante e carica adrenalinica, confermando l’affetto e l’attenzione della community internazionale di Salmo. In scaletta non sono mancati i suoi brani cult e le tracce tratte da “RANCH”, il suo ultimo album (Columbia Records / Sony Music Italy) certificato Disco di Platino.

Il SALMO WORLD TOUR 2025 prosegue per tutto il mese di novembre con le date di Madrid, Londra, Parigi, Berlino, Stoccolma, Valencia e Colonia; a dicembre il ritorno live a Milano, il 4/12 all’Unipol Forum, per poi terminare la sua corsa sui palchi americani di Los Angeles, Toronto, New York e Miami.

SALMO WORLD TOUR 2025

Giovedì 9 Ottobre 2025 – PADOVA @ FIERA

Sabato 11 Ottobre 2025 – TORINO @ INALPI ARENA

Sabato 18 Ottobre 2025 – EBOLI @ PALASELE

Martedì 21 Ottobre 2025 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Domenica 26 Ottobre 2025 – FIRENZE @ MANDELA FORUM

Martedì 28 Ottobre 2025 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

Martedì 4 Novembre 2025 – BARCELLONA @ RAZZMATAZZ – SOLD OUT

Mercoledì 5 Novembre 2025 – MADRID @ SALA MON – SOLD OUT

Domenica 9 Novembre 2025 – LONDRA @ VILLAGE UNDERGROUND – SOLD OUT

Lunedì 10 Novembre 2025 – PARIGI @ CAFÉ DE LA DANSE – SOLD OUT

Mercoledì 12 Novembre 2025 – BERLINO @ KANTINE AM BERGHAIN – SOLD OUT

Giovedì 13 Novembre 2025 – STOCCOLMA @ BAR BROOKLYN – SOLD OUT

Lunedì 17 Novembre 2025 – VALENCIA @ SALA MOON

Mercoledì 19 Novembre 2025 – COLONIA @ CLUB VOLTA

Giovedì 4 Dicembre 2025 – MILANO @ UNIPOL FORUM

Venerdì 12 Dicembre 2025 – LOS ANGELES @ THE PEPPERMINT CLUB

Domenica 14 Dicembre 2025 – TORONTO @ GARRISON

Martedì 16 Dicembre 2025 – NEW YORK @ SOB

Giovedì 18 Dicembre 2025 – MIAMI @ REVOLUTION LIVE

