Kylie Minogue Natale

Kylie Minogue annuncia l’album “Kylie Christmas (Fully Wrapped)”

Redazione 6 Novembre 2025 Artisti, Dischi & Novità, In News, Radio Date Lascia un commento 53 Visite


Il conto alla rovescia è iniziato… un Natale in pieno stile Kylie si avvicina…

Kylie ha annunciato che “Kylie Christmas (Fully Wrapped)” uscirà il 5 dicembre per Warner Records – disponibile già in pre-order, pre-ordina qui.

“Kylie Christmas (Fully Wrapped)” è l’album speciale per il decimo anniversario di Kylie Christmas: una scintillante raccolta di brani natalizi senza tempo e luccicanti che catturano il calore, il divertimento e il glamour delle feste in vero stile Kylie.

L’album riunisce il meglio di Kylie Christmas, tra cui l’iconica “Santa Baby”, il classico “It’s The Most Wonderful Time of the Year” e gli originali preferiti dai fan “At Christmas” e “100 Degrees”. Per l’edizione 2025 Kylie ha anche registrato quattro nuovi brani: “Hot In December”, “This Time Of Year”, “Office Party” e l’originale Amazon Music “XMAS”.

XMAS” è disponibile oggi, un Amazon Music Original. Pronunciato X-M-A-S, il brano è un allegro brano da festa, destinato a diventare subito un must natalizio: ascoltalo qui. Il brano sarà disponibile in digitale esclusivamente su Amazon Music, oltre che su CD, vinile dorato da 7 pollici e vinile zoetrope da 12 pollici, disponibili per il preordine su Amazon e tramite lo store ufficiale di Kylie.

Kylie ha dichiarato:

“Riscoprire Kylie Christmas dieci anni dopo è stato divertentissimo. Fully Wrapped mi ha dato la possibilità di scrivere e registrare quattro nuove canzoni e aggiungere un tocco di brillantezza in più: non vedo l’ora che tutti alzino il volume sul nuovo singolo, ‘XMAS’!”

L’album, Kylie Christmas (Fully Wrapped), è disponibile ora in preordine e sarà pubblicato in vari formati, tra cui vinili in edizione limitata nei colori candy cane, rosso trasparente, rosa e marmo bianco; il vinile dell’album, esclusivo per Amazon, è verde trasparente. Per maggiori dettagli sui formati: https://bio.to/KylieChristmasFullyWrapped 

Di seguito la tracklist di Kylie Christmas (Fully Wrapped). XMAS sarà inclusa esclusivamente nelle edizioni Amazon Music del disco.

Amazon Music Editions

  1. It’s The Most Wonderful Time Of The Year
  2. XMAS (Amazon Original)
  3. Santa Baby
  4. Hot In December
  5. At Christmas
  6. Santa Claus Is Coming To Town (Featuring Frank Sinatra) 
  7. This Time Of Year
  8. 100 Degrees (Featuring Dannii Minogue) 
  9. Office Party
  10. White December
  11. Let It Snow
  12. Christmas Isn’t Christmas Til You Get Here
  13. Have Yourself A Merry Little Christmas

Tutti gli altri formati

  1. It’s The Most Wonderful Time Of The Year
  2. Santa Baby
  3. Hot In December
  4. At Christmas
  5. Santa Claus Is Coming To Town (Featuring Frank Sinatra)
  6. This Time Of Year
  7. 100 Degrees (Featuring Dannii Minogue)
  8. Office Party
  9. White December
  10. Let It Snow
  11. Christmas Isn’t Christmas Til You Get Here
  12. Have Yourself A Merry Little Christmas

Pre-order ‘Kylie Christmas (Fully Wrapped’ qui )

www.kylie.com

Comunicato Stampa: Elena Tosi


Tags

Guarda anche...

Kylie Minogue

Kylie Minogue annuncia il suo nuovo album “Tension II”

Kylie Minogue annuncia Tension II, una nuovissima raccolta di 13 canzoni in uscita il 18 ottobre per BMG, già disponibile in …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

info@radiowebitalia.it
© Copyright - 2025, All Rights Reserved

Policy immagini