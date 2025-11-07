UNICEF Italia e Associazione Nazionale Magistrati (ANM) per i bambini di Gaza

Share

4 sindacati delle forze di Polizia aderiscono all’Accordo di Collaborazione

Oggi a Roma, presso la sede nazionale dell’UNICEF Italia, 4 Sindacati delle forze di Polizia hanno aderito all’Accordo di collaborazione firmato – lo scorso 24 settembre – dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e l’UNICEF Italia, finalizzato a promuovere iniziative concrete a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, sostenendo in particolare la campagna di raccolta fondi a favore dei bambini e delle bambine di Gaza.

I Sindacati che hanno aderito sono: SIM/Sindacato Italiano Militari Carabinieri con il PresidenteTen. Col. Giuseppe Bonadonna, SIAP/Sindacato Italiano Appartenenti Polizia con il Segretario generale Dott. Giuseppe Tiani, USIF/Unione Sindacale Italiana Finanzieri con il membro del Consiglio Direttivo Nazionale Maresciallo Giovanni Cutrupi, USPP/ Unione sindacati di Polizia Penitenziaria, con il Presidente Dott. Giuseppe Moretti.

“Vorrei ringraziare i Sindacati delle forze di Polizia per aver aderito all’Accordo di collaborazione tra l’UNICEF e l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e per avere deciso di sostenere, come primo atto concreto, una campagna di raccolta fondi per i bambini e le bambine di Gaza, che hanno sofferto tanto in due anni”- ha ricordato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano. “Una fragile speranza sta tornando a Gaza con l’inizio del lavoro di ricostruzione. Ci vorrà tempo, ma un futuro inclusivo che dia priorità ai diritti del milione di bambini di Gaza è possibile con la pace, l’azione e la volontà collettiva”.

“Collaborare per sostenere iniziative umanitarie è importante. E per questo ringrazio i rappresentanti sindacali delle forze dell’ordine che hanno voluto aderire all’accordo di collaborazione sottoscritto dall’Associazione nazionale magistrati e da UNICEF Italia. Siamo lieti che una buona pratica, costruita per un interesse sociale, raggiunga più persone possibili”, afferma il Presidente dell’ANM Cesare Parodi.

Alla firma erano presenti il Direttore generale dell’UNICEF Italia Paolo Rozera e il Presidente dell’ANM Cesare Parodi, oltre ai rappresentanti delle Associazioni.

Comunicato stampa UNICEF