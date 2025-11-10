A Cava de’ Tirreni “Tra Arte e Cultura” espone Manuela Borrelli con la sua “Tenere passioni”

Share

Cucina ed Arte si incontrano al Ristorante “ACTA -CUCINA MODERNA “ a Cava de’ Tirreni. Ad esporre Manuela Borrelli con la sua “Tenere passioni”

Sarà Manuela Borrelli ,l’artista ospite del nuovo incontro artistico-culinari “ACTA -TRA ARTE E CUCINA”,che si tenrrà giovedi 13 novembre alle ore 19.00 presso il Ristorante “ACTA -CUCINA MODERNA “ a Cava de’ Tirreni,in Corso Principe Amedeo 117. Un incontro che vedrà lo Chef Luigi Annunziata, che ha lavorato in importanti ristoranti stellati in tutto il mondo ,cimentarsi nella realizzazione di un piatto ispirato dalle opere d’arte che artiste ed artisti esporranno nel suo locale . L’incontro è in programma giovedì 30 ottobre dalla ore 19.00presso il Ristorante “ACTA -CUCINA MODERNA “ .L’ingresso è completamente gratuito ed in questi incontri sarà possibile discutere di Arte e Cucina con gli ospiti delle serate.

Il quadro che sarà oggetto di confronto con lo chef Luigi Annunziata e realizzato dall’artista Manuela Borrelli ha per titolo “Tenere Passioni” e raffigura delle mani che si intrecciano .Le mani: non soltanto strumento indispensabile e sacro della vita nel suo aspetto concreto “dell’agire”, ma elemento fondante con cui sfiorare, toccare, stringere, intrecciarsi…Mani che si incontrano, a raffigurare energia che passa e fluisce e, nello scambio reciproco, crescita e miglioramento.Mani che si cercano, si sfiorano; che si vogliono, ma non si intrecciano, e continuano a desiderarsi.Mani che si amano con dolcezza, con tenerezza, l’una dà sostegno all’altra, trasmettendo reciprocamente conforto e sicurezza.

Manuela Borrelli nasce a Napoli nel 1977 e sin da bambina è evidente in lei una forte propensione per la pittura e il disegno. La sua vena artistica è sbocciata definitivamente quando ha realizzato nel 2008 delle illustrazioni ad acquerello per il Parco Naturale dell’Etna, riguardanti la natura autoctona del territorio. Il passaggio all’olio è stato naturale ed immediato ed ha dato vita ad una serie di opere molto realistiche, piccoli gioielli di pittura che rappresentano i luoghi vissuti dall’artista. Lavori ad acrilico, pastello e matite colorate completano la sua volontà di cimentarsi in tutte le tecniche pittoriche. L’amore per il bello le hanno permesso di abbracciare anche altre forme d’arte, come la tecnica Tiffany per il vetro.

Ha partecipato a molte mostre ed esposizioni collettive, che hanno cementato la sua passione per la pittura e la ricerca artistica. Ha conseguito significativi premi e riconoscimenti, tra i quali: Prima Classificata per la Sezione Disegno e Fumetto con l’opera “Ti Sostengo” al Concorso Nazionale “WalkOnRights” Amnesty International – Sezione Italiana Circoscrizione Lombardia nel maggio 2023; nella giuria Sergio Algozzino.

Luigi Annunziata, è Chef & Consulente Culinario professionista. All’età di 17 anni comincia a girare l’Europa per lavoro e, dopo qualche anno, riprende gli studi laureandosi in Svizzera alla “Culinary Arts Academy” (dove consegue la doppia laurea in “International Business” e in “Culinary Arts”).Negli ultimi anni viaggia molto in Europa e nel mondo, tra Parigi, Svizzera e New York, lavorando sempre al fianco di Chef stellati e ristoranti internazionali tra i più rinomati:”Les cocottes” dello Chef Cristian Constant ,( 2 STELLE Michelin) Parigi;“Cheesery Gstaad” dello Chef Robert Speth, (1 STELLA Michelin ), Svizzera;“Gstaad Yacht Club” (un Club esclusivo per soli VIP);“Les Parc des Eaux Vive”, 1 STELLA Michelin , Ginevra;“L’Atelier De Joel Robuchon”, 3 STELLE Michelin )New York tra gli altri .

Creativo e talentuoso, determinato e professionale, durante i suoi viaggi ha la fortuna di incontrare la Famiglia Reale dei Savoia, gli stilisti Ralph Lauren e Giorgio Armani e tante altre personalità di rilievo internazionale. Il suo viaggiare in varie parti del mondo, spinto dalla continua ricerca e desiderio di conoscenza.Dopo un lungo girovagare per il mondo ha aperto un Ristorante a Cava de’ Tirreni “ ACTA-CUCINA MODERNA” in Corso Principe Amedeo, 117.

A presentare la serata il giornalista Antonio Di Giovanni

