Il docufilm che indaga le coppie con la sindrome di Down

Arriva l’ultimo appuntamento del progetto Portami Fuori! con la direzione artistica e organizzativa dell’Ass. Carmentalia a cura di Giulio Forges Davanzati, Alessia Sorbello e Andrea Trovato. Portami Fuori! ha visto la realizzazione di laboratori e incontri, la creazione di podcast e performance audioguidate, per un viaggio tra arte, persone e periferie: dentro le storie, fuori dagli schemi!

Il 19 novembre alle ore 20 presso il Cinema Atlantic, si terrà la proiezione del film documentario “Come una vera coppia” seguito dall’incontro con il regista Christian Angeli, con l’Associazione Italiana Persone con Sindrome Down e con alcuni protagonisti del film.

Il documentario racconta la storia di alcune coppie di ragazzi con la sindrome di Down che trascorrono la loro prima vacanza insieme, lontani dalle famiglie di origine, mettendo alla prova la possibilità di una convivenza, tra intimità e incomprensioni, entusiasmi per un possibile futuro e meditate disillusioni, leggerezza e senso di responsabilità.

Il documentario e l’incontro con il regista e l’AIPD sono un’occasione per affrontare con sensibilità e rispetto la diversità attraverso un tema che accomuna tutti: riuscire a vivere autonomamente la propria esistenza e i propri affetti anche lontano dalla famiglia di origine. Si affronta, così, un tema comune da un diverso punto di vista, grazie ad un ritratto intimo, profondo ma anche leggero e spensierato.

INFO PER IL PUBBLICO: Prenotazioni: https://www.carmentalia.com/portami-fuori-2025/ Telefono: 351.5327740 – email: organizzazione.spettacoli@gmail.com Sito web: www.carmentalia.com

Il documentario è distribuito da Esen Studios e prodotto da Jumpling Flea con AIPD a cura di Rai Documentari.

