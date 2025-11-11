“Naufragare” il nuovo singolo di Tropico

Share

In rotazione da venerdì 14 novembre, “Naufragare” è una corsa a cuore aperto dentro contraddizioni, fragilità e desideri di fuga, raccontati con la scrittura cruda, poetica e lucidissima che contraddistingue il progetto dell’artista. Nel brano convivono ironia e disperazione, dolcezza e cinismo, sogni che affondano e la tentazione irresistibile di lasciarsi andare alle onde.

Alla base del pezzo c’è un’esperienza umana precisa. Tropico racconta il tentativo di mettersi nei panni di un’umanità che fatica a riconoscersi nella sua visione del mondo: quella che si nutre di televisione spazzatura, che vota i personaggi invece delle idee, che decide come si può o non si può amare, che minimizza il femminismo, che ricorda un solo Morandi, che evade le tasse, che parla di guerra e pace come fosse allo stadio.

Il brano nasce proprio dal tentativo di capire se, nonostante tutto, esistesse un punto di contatto. La risposta arriva in un giorno qualunque, al mare, quando l’artista si ritrova davanti il “prototipo perfetto” di questo tipo umano e scopre che, di fronte al mare, tutte le imbecillità sembrano sparire. Il mare piace a tutti. E in quel frammento di normalità, Tropico ha intravisto un barlume di umanità condivisa.

Da lì la scelta di immergersi completamente in quel punto di vista, per provare a capire “cosa spinge una persona così lontano dalla bellezza”. “Naufragare” è quindi una fotografia emotiva del presente, dei suoi giudizi e delle sue ipocrisie, ma anche della voglia profonda di sparire un attimo per capire cosa resta davvero.

Il singolo è estratto dal nuovo album Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso, un lavoro nato da un’esperienza profonda di perdita e rinascita. Tropico mette a nudo il senso di vuoto, l’abbandono e la fatica del lasciare andare, ma anche la forza di ricominciare e il ruolo salvifico delle persone e della musica. È il disco più personale e diretto del cantautore: guidato e prodotto in prima persona, ma allo stesso tempo arricchito da un numero inedito di collaborazioni.

Mancano ormai poche settimane al debutto del Tropico Tour 2025!

Il tour, in partenza il 19 novembre da Roma, attraverserà le principali città italiane e sarà l’occasione per immergersi dentro l’universo sonoro e poetico del nuovo album di Tropico, “Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso”, pubblicato venerdì 26 settembre per Island Records / Universal Music Italia.

Queste tutte le date del “Tropico Tour 2025”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

29 novembre 2025 – Roma @ Atlantico

04 dicembre 2025 – Molfetta (BA) @ Eremo Club

09 dicembre 2025 – Milano @ Fabrique

14 dicembre 2025 – Bologna @ Estragon

22 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope (SOLD OUT)

23 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope

