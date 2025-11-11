Bresh sold out a Genova aggiunta una nuova data

Share

A 30 minuti dall’apertura della general sale di MARE NOSTRUM di BRESH, l’appuntamento previsto il 1° luglio al Porto Antico di GENOVA è SOLD OUT e a grande richiesta si aggiunge ora una seconda data, prevista per venerdì 3 luglio!

I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita su www.livenation.it.

RTL 102.5 è radio partner di Mare Nostrum.

L’annuncio di Mare Nostrum e il ritorno live nella sua Genova, arriva dopo il grande successo delle 5 date nei palasport del MEDITERRANEO TOUR, il primo tour di Bresh nei palazzetti, che ha visto l’artista esibirsi a Jesolo (data zero), Roma, Milano (due date sold out) e Bologna.

A livello visivo, il Mediterraneo Tour è stato caratterizzato dall’imponente scenografia di un relitto, sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più. È così che il viaggio ha avuto inizio, portando Bresh a bordo di una nave che non solca il mare, ma l’immaginazione.

Insieme a lui sul palco c’erano i musicisti, Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera/piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), Roberto Tiranti (corista), Jennifer Vargas (corista), Claudia Ginga (corista), Chicco Montisano (fiati), Giulio Tullio (fiati), Matteo Pontegavelli (fiati), che hanno accompagnato Bresh nel suo viaggio lungo circa 30 canzoni. La direzione artistica dello show è stata curata da Shune e Dibla, insieme allo stesso Bresh.

La nave di Bresh è diventata una creatura viva, fatta di legno, luce e vento. Una città che galleggia sul sogno, un vascello che trasporta emozioni più che persone. Con questo progetto, BLEARRED, a capo dello show, stage e scenic design, ha costruito un mondo che non esiste, ma che tutti possono riconoscere: quello in cui la realtà smette di essere solida e lascia spazio all’immaginazione, dove il mare è dentro di noi e il viaggio non finisce mai.

È online il video di “DAI CHE FAI”, il singolo di BRESH attualmente in radio, estratto dall’album “MEDITERRANEO”, certificato PLATINO (FIMI/NIQ). Una produzione dalle atmosfere leggere e contemporanee, unita a un testo immediato e incisivo scritto insieme a Calcutta e a un giro di chitarra che rimane subito in testa, sono tutti gli elementi che rendono “DAI CHE FAI” (prodotto da Roy Lenzo) un brano capace di trasportare immediatamente l’ascoltatore tra i vicoli della sua Genova.

Il video (LINK), diretto da Simone Mariano, è la perfetta rappresentazione visiva delle atmosfere e delle sensazioni che si provano ascoltando il brano, con immagini precise che si ricollegano a un periodo temporale immediatamente riconoscibile, sia nel testo del brano sia nelle scene del video.

L’album “MEDITERRANEO” è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh.

L’album, che vede Shune alla produzione e che arriva a tre anni di distanza da “ORO BLU” (doppio PLATINO), è disponibile nelle versioni Digitale, CD, LP (rosso e bianco) e doppio LP (blu + trasparente).

Le foto delle cover sono di Sam Gregg. L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Con 29 certificazioni platino e 11 oro, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni. Bresh proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, e in questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.

Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno. Nel 2021 pubblica il singolo “Angelina Jolie”, hit certificata 4 volte platino, e a marzo dell’anno successivo, “Oro Blu” (doppio platino), il suo secondo album che debutta #1 nella classifica Fimi/NIQ dei dischi più venduti. Nell’autunno si esibisce nel suo primo tour nei grandi club, registrando il sold out in tutte le date.

L’anno 2023 si apre con la pubblicazione di “Guasto d’amore” (5x platino), canzone dedicata al Genoa, la sua squadra del cuore che l’ha adottata come inno, e a Genova, sua città natale. Il brano debutta direttamente alla prima posizione nella classifica Fimi/NIQ dei singoli più venduti.

Ad aprile esce “Altamente mia” (doppio platino), che si aggiudica il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, e “Parafulmini” (3x platino), brano con Ernia e Fabri Fibra, tra i brani più suonati dalle radio durante l’estate 2023, raggiungendo anche il #1 della classifica EarOne.

Nell’estate 2023 Bresh torna a esibirsi live 15 date nelle principali città italiane, al Rock in Roma, in due date sold out nella sua Genova e davanti a 10mila persone al Carroponte di Milano, completamente sold out, per poi tornare a settembre con un nuovo singolo, “Nightmares” (doppio platino), insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

A febbraio 2024, Bresh è ospite al Festival di Sanremo in ben due occasioni: nella terza serata esegue “Guasto d’amore”, mentre nella serata delle cover affianca Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.

A maggio 2024 esce il singolo “Torcida” (platino), il cui video è stato girato durante il soggiorno di Bresh in Brasile.

A dicembre 2024 viene annunciata la sua partecipazione al 75° Festival di Sanremo. Bresh è in gara con il brano “La tana del granchio” (certificato PLATINO e rimasto stabile per sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam e si è posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMI/NIQ dei singoli più venduti) e durante la serata dedicata alle cover si esibisce insieme a Cristiano De André con il brano in dialetto genovese “Crêuza de mä” di Fabrizio De André (scritto da Fabrizio De André e Mauro Pagani). Dopo l’emozionante performance, a grande richiesta esce in digitale “CRÊUZA DE MÄ – live version”, grazie all’affetto e al sostegno che il pubblico ha dimostrato nei confronti di questa speciale reinterpretazione del capolavoro di Faber.

A giugno 2025 è uscito “Mediterraneo” (PLATINO), il suo atteso nuovo album contenente anche il singolo “Umore marea” (ORO), che ha debuttato al #1 degli Album più venduti nella classifica FIMI/NIQ. Da fine ottobre Bresh è protagonista del suo primo tour nei palasport (data zero il 25 ottobre a Jesolo, 1° novembre a Roma, 6 e 7 novembre a Milano – SOLD OUT, 9 novembre a Bologna).

