Esce venerdì Vasco Live 2025-The Essentials

VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS, già in prevendita, è un progetto originale. Un esperimento che, oltre a scatenare emozioni e ricordi degli strepitosi Live 2025, ha il valore aggiunto di farsi ascoltare come se fosse un disco di studio.

Le 21 canzoni che lo compongono (per un totale di 99 minuti circa) sono state estrapolate dalla scaletta ufficiale e sono le “essenziali”: quelle cioè indispensabili a esaltare il concept del concerto di quest’anno, CELEBRARE LA VITA.

Ne è nato, con la complicità di Vince Pastano, un album che pone volutamente più attenzione alle liriche, in una scaletta ideale che parte da “Vita Spericolata” fino alla consapevolezza che noi SIAMO una Vita Spericolata, una vita vissuta intensamente, libera da condizionamenti e Senza rimpianto, il finale di “Se ti potessi dire”, cantato in coro e a loop.

“Se vogliamo celebrare la vita, quale miglior canzone d’apertura se non Vita Spericolata” – dice Vasco in un incontro con i fan – “Tutti i brani che vengono dopo in scaletta dovevano essere collegati. Tutte le mie canzoni sono delle polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo. Ad un certo punto ho capito che NOI siamo una vita, una vita spericolata”.

Vince Pastano aggiunge: “I nuovi arrangiamenti non vogliono sostituire le versioni originali dei brani, che sono immortali. Sono nuove riletture, che insieme in scaletta creano un vero e proprio concept”.

DISPONIBILE NEI FORMATI: 2CD – 3LP (NUMERATO) – DIGITALE

LA SCALETTA

CD1: INTRO VASCO LIVE 2025 – VITA SPERICOLATA – SONO INNOCENTE MA… – MANIFESTO FUTURISTA DELLA NUOVA UMANITÀ – VALIUM – VIVERE – ED IL TEMPO CREA EROI – MI SI ESCLUDEVA – GLI SPARI SOPRA – VIVERE NON È FACILE – QUANTE VOLTE. CD2: BUONI O CATTIVI – C’È CHI DICE NO – SIAMO QUI – VA BENE VA BENE COSÌ – REWIND – IO PERDERÒ – E ADESSO CHE TOCCA A ME – SENZA PAROLE – SALLY – SIAMO SOLO NOI – SE TI POTESSI DIRE

LP1 – A: INTRO VASCO LIVE 2025 – VITA SPERICOLATA – SONO INNOCENTE MA… – VALIUM / LP1 – B: MANIFESTO FUTURISTA DELLA NUOVA UMANITÀ – MI SI ESCLUDEVA – GLI SPARI SOPRA – QUANTE VOLTE / LP2 – A: VIVERE – SIAMO QUI – IO PERDERÒ / LP2 – B: ED IL TEMPO CREA EROI – BUONI O CATTIVI – C’È CHI DICE NO – VIVERE NON È FACILE / LP3 – A: REWIND – VA BENE, VA BENE COSÌ – SALLY – E ADESSO CHE TOCCA A ME / LP3 – B: SENZA PAROLE – SIAMO SOLO NOI – SE TI POTESSI DIRE

VASCO ARTISTA PIÙ CERTIFICATO DI SEMPRE

NELLA CLASSIFICA UFFICIALE FIMI/NIQ DAL 2009 AD OGGI

Vasco ha esteso i suoi numerosissimi record diventando ufficialmente l’artista più certificato di sempre nella storia della classifica FIMI/NIQ dal 2009 ad oggi con un totale di: 2 dischi Diamante,(unico ad averne 2), 72 dischi di Platino e 31 dischi d’Oro.

IN CONTEMPORANEA, IL 14 NOVEMBRE ESCE

VASCO LIVE 2025

IL LIBRO FOTOGRAFICO UFFICIALE con 1 ORA circa DI VIDEO ESCLUSIVI via QR code

Edito da LullaBit, a cura di Chiaroscuro Creative, la squadra collaudata di Arturo Bertusi con i fotografi ufficiali Gianluca Simoni, Roberto Villani e Alessandra Trucillo.

Anche il libro fotografico del tour 2025 – che include circa un’ora di video esclusivi girati durante le date, accessibili online via QR code – segue il concept del concerto di quest’anno, CELEBRARE LA VITA. E sono stati tanti e bellissimi i momenti di vita vissuta, celebrata… spericolata, dietro e davanti le quinte.

E siccome con Vasco è una storia infinita, l’anno prossimo partirà il già tutto sold out “VASCO LIVE 2026”, una nuova occasione per gridare ancora una volta che tutto può succedere. E già si inizia a fantasticare su quale sarà la prossima scaletta…

VASCO LIVE 2026

30 maggio – RIMINI – Stadio Romeo Neri (DATA ZERO)

5 e 6 giugno – FERRARA – Parco Urbano G. Bassani

12 e 13 giugno – OLBIA – Arena

18 e 19 giugno – BARI – Stadio San Nicola

23 e 24 giugno – ANCONA – Stadio Del Conero

28 e 29 giugno – UDINE – Bluenergy Stadium

Comunicato Stampa: Giacomo Vitali