Marilyn Manson tra gli headliner di Rock in Roma

Redazione 12 Novembre 2025 Artisti, In Eventi, In News, Music Event, Roma Lascia un commento 157 Visite


Continuano gli annunci targati Rock in Roma con l’arrivo di Marilyn Manson tra gli headliner internazionali nella line up della prossima edizione del festival: il “Reverendo” si esibirà il 14 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea).

I biglietti sono disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 13 novembre su rockinroma.comticketone.it, su vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo il grande riscontro ottenuto dall’album “One Assassination Under God – Chapter 1”, dodicesimo disco in studio inciso dall’artista e pubblicato il 22 novembre 2024 su etichetta Nuclear Blast, MARILYN MANSON è tornato a dominare i palchi di tutto il mondo, con performance devastanti e una scaletta che passa in rassegna i suoi più grandi classici e i nuovi brani. MARILYN MANSON è riuscito nuovamente nell’impresa di reinventarsi, confermandosi uno degli artisti della scena rock internazionale più iconici anche del nuovo secolo, grazie a un’evoluzione stilistica che, senza mai rinnegare le origini, lo ha portato a una platea di ascoltatori sempre più vasta.

