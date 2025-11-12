Share

Dopo l’uscita del 45 giri de “La Tua Amica Più Cara / Corteggiamento Lento”, e il singolo “Un Letto Per Tre”, Lumiero annuncia oggi “Il Primo Grande Disco Di Lumiero” (https://found.ee/ilprimograndediscodilumiero; Four Flies Records), disponibile ovunque da venerdì 5 dicembre.

Cartoline poetiche da Milano e dalla sua periferia, tra la canzone d’autore, la chanson e l’exotica: così prende forma la musica del nuovo canzoniere di Barona.

Il primo album di Lumiero, interamente prodotto da Marquis, è un viaggio sentimentale che attraversa le mille forme dell’amore, dalle sue scintille irriverenti ai temporali più fragorosi. Con una scrittura elegante e una voce che alterna ironia e malinconia, il disco racconta di relazioni imperfette, desideri taciuti e verità che si fanno strada anche quando fanno male. Ogni brano è un frammento di vita: c’è la leggerezza dei flirt estivi che nascono tra la Barona e le sue notti calde, dove anche i silenzi sanno essere seducenti, e c’è la forza delle parole gridate da chi sceglie di liberarsi da amori possessivi travestiti da dolcezza.

Tra valzer esotici e atmosfere teatrali, Lumiero osserva il cuore umano come un casinò emotivo, dove si scommette tutto pur di inseguire una promessa di felicità. L’amore è un gioco, un pezzo di poesia e a volte anche un rischio. Può essere un seme fragile che sogna di diventare foresta, un corteggiamento fatto di sguardi e movimenti impercettibili, una danza che come in natura segue regole misteriose ma inevitabili.

Quando arrivano le tempeste, il disco insegna a non farsi travolgere: ci si bagna, ci si emoziona, ci si protegge, ma si continua ad amare. C’è anche la tradizione, che ritorna sotto forma di una reinterpretazione senza tempo, capace di trasformare un classico in un soffio moderno, elegante e cinematografico.

E quando tutto finisce, resta la nostalgia di un’estate che curava ogni ferita. Il ricordo scalda, la speranza ritorna, e la fine si trasforma in un nuovo inizio. Lumiero firma così un esordio che ha il colore della spensieratezza, il profumo delle storie vissute e la forza di un amore che, anche quando svanisce, non smette mai di trasformarsi.

Di seguito la tracklist completa:

La Tua Amica Più Cara

Non Sono Tua

Un Letto Per Tre

Semi Nel Vento

Corteggiamento Lento

Impermeabile

Io Sono Il Vento

Come Fossi Estate

Una voce senza tempo, un grido dalla Barona, la dignità della nostra canzone. Lumiero, classe ’97 è il nuovo canzoniere di Milano con un piede in centro e uno in periferia. E se la periferia è lo specchio della società, Lumiero dipinge, con romanticismo e irriverenza, un quadro in chiaroscuro di un’Italia che aspetta con occhi sognanti un treno che la porti lontana. I testi narrano di amori intensi, fugaci evasioni dal sapore estivo e di un paese che lotta per ritrovare la sua vera identità. La musica rappresenta tela e cornice attorno alle potenti melodie di Lumiero. Se il tempo è circolare, siamo di nuovo all’inizio.

