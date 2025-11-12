Levante una speciale performance live

Share

Levante, I suoi musicisti amici, un’intera giornata di musica fino alla notte, nessuno schema, l’istinto e l’improvvisazione al centro della scena, Torino e una pista da skateboard che diventa palco: questi sono gli ingredienti di una speciale performance acustica online da oggi che riporta la cantautrice nella dimensione dal vivo, dove è capace di esprimere tutta la sua potenza.

Proiettandosi nella dimensione pubblica preferita – quella dell’esibizione live -, Levante propone una preziosa e inedita versione acustica dell’ultimo singolo “Niente da dire” insieme ad altri brani “culto” del suo repertorio: la trascinante “1996 La Stagione del Rumore”, ma anche “Cuori D’Artificio” estratta dal primo fortunato album del 2014, e “Follemente”, title track della colonna sonora del film omonimo uscito nei cinema lo scorso inverno.

GUARDA LA LIVE QUI : https://youtube.com/live/t9o5g5Ibc7Y

La band che l’accompagna è composta da Matteo Giai – Contrabbasso, Eugenio Odasso – Chitarra Acustica, Alessandro Orefice – Piano, Lorenza Giusiano – Cori, Alessio Sanfilippo – Percussioni, Anthony Sasso – Cori e percussioni, Stefano Colosimo – Fiati, Alberto Bianco – Chitarra Acustica, con la direzione musicale di Antonio Filippelli e Alex Trecarichi ai banchi di regia audio. Le immagini e la regia video sono di Broga’s. Studio, che già avevano collaborato con Levante per il poetico videoclip in piano sequenza di “Niente da dire”.

Questo live è solo un assaggio del tour che vedrà Levante protagonista nel 2026.

“Dell’amore – Club Tour 2026” è il nuovo progetto live della cantautrice siciliana, che segna il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico.

Dal 29 aprile Levante inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più maturo, più crudo e più vero, tra queste anche i nuovi singoli ”MAI MAI” e “Niente da dire”.

Queste le date del tour (Organizzato da Vivo Concerti) un’esperienza intensa, collettiva e profondamente umana:

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz

Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo “Manuale distruzione” (2014), “Abbi cura di te” (2015), “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), “Magmamemoria” (2019), “Opera Futura” (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021) e il libro di poesie “Opera quotidiana” (2024)

Comunicato Stampa: Elena Tosi