Umberto Tozzi: il nuovo progetto discografico “L’Ultima Rosa Live”

In attesa dei 12 concerti evento in Italia e in Europa del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW, date che segnano l’addio alle scene live di UMBERTO TOZZI, il nuovo progetto discografico “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE” – che contiene featuring d’eccezione con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e i The Kolors – sono attivi il pre-save e il pre-order dell’album (https://bio.to/LUltimaNotteRosaLive), che sarà disponibile il 28 novembre in digitale e Doppio CD e il 12 dicembre in Doppio Vinile colorato e nello Special Deluxe Box in edizione limitata con Doppio Vinile Colorato, T-shirt, Plettro autografato e Spilla.

Il doppio album live è formato da 21 performance del tour mondiale “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” riarrangiate con una grande orchestra e prodotte da Gianluca Tozzi (Momy Records), Ferdinando Salzano (fondatore Friends & Partners) e Milo Fantini (Concerto Music), e da 5 brani inediti, prodotti da Gianluca Tozzi per Momy Records e da Bruno Carlo Oggioni per Art & Music Recording Studios.

I brani dal vivo del doppio album, che saranno capaci di far rivivere le emozioni dei concerti straordinari che hanno portato Umberto Tozzi davanti alle platee di quattro continenti, rappresentano il best of di quanto registrato durante la tournée mondiale.

All’Arena di Verona sono state registrate 8 canzoni de “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE”, che includono gli special guest che si sono esibiti con Umberto Tozzi durante LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”, l’evento sold out che si è tenuto il 5 ottobre scorso all’Arena di Verona e che andrà in onda prossimamente su Canale5. Saranno presenti nella tracklist “Ti amo” con Laura Pausini, “Si può dare di più” con Laura Pausini e Raf, “Self Control” e “Gente di Mare” con Raf, “T’innamorerai” e “Gli innamorati” con Marco Masini, “Tu” con The Kolors e “Donna amante mia” con HAUSER.

Tra i 5 brani inediti di questo progetto discografico “Vento d’aprile”, presentato ufficialmente sul palco dell’Arena di Verona è dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming di questa canzone saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Umberto Tozzi conferma in questo modo il suo sostegno a favore della ricerca su questa malattia, una causa a cui tiene profondamente e che lo vede in prima linea: lo speciale appuntamento all’Arena di Verona, è stato uno degli eventi più attesi del sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

In sei decenni Fondazione AIRC ha destinato circa 2,5 miliardi di euro alla migliore ricerca oncologica indipendente nel nostro paese con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci.

Tracklist

1. Notte rosa

2. Ti amo feat. Laura Pausini

3. Gli altri siamo noi

4. Si può dare di più feat. Raf, Laura Pausini

5. Gente di mare feat. Raf

6. Self control feat. Raf

7. Gli innamorati feat. Marco Masini

8. T’innamorerai feat. Marco Masini

9. Immensamente

10. Qualcosa qualcuno

11. Lei

12. Eva

13. Io camminerò

14. Dimentica dimentica

15. Donna amante mia feat. Hauser

16. Il grido

17. Dimmi di no

18. Io muoio di te

19. Stella stai

20. Tu feat. The Kolors

21. Gloria

“L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”

Umberto Tozzi terrà sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome) che sugellano il ciclo di live che è iniziato da Roma nel giugno 2024 proseguendo fino all’Arena di Verona. Un lungo viaggio di due anni in quattro continenti, come annunciato a sorpresa nel marzo 2024 al Teatro L’Olympia, che ha trasformato ogni palco in un’esplosione di emozioni e che si chiude con l’energia di un tour indimenticabile sia per l’artista che per il suo pubblico.

I biglietti del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW” sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Queste le date live, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

U · 5 marzo 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele

M · 7 marzo 2026 – Bari – Palaflorio

B · 11 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

E · 14 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

R · 18 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum

T · 19 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena

O · 21 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena

T · 12 aprile 2026 – Zurich – Kongresshaus

O · 26 aprile 2026 – Graz – Stadthalle

Z · 1° maggio 2026 – Brussels – Forest National

Z · 6 maggio 2026 – Paris – Le Grand Rex

I · tba – London

