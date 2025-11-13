Clementino
Clementino torna dal vivo con due imperdibili date evento

13 Novembre 2025


Sale l’attesa per il suo ‘Live Tour 2025’ che chiuderà la fortuna annata della “Iena White” e “Rapper Showman” più amato d’Italia con due date nelle città simbolo del rap italiano: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli

Tanti gli ospiti d’eccezione che saliranno sul palco con lui per queste due serate speciali: Serena Brancale, Ensi, Nerone, Ste Young Hash e Ugo Crepa il 20 novembre al Fabrique di Milano e Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa il 28 novembre al Palapartenope di Napoli. 

Al centro dei due live, oltre ai suoi grandi successi del passato riarrangiati e rivisitati, ci sarà “Grande Anima” (https://epic.lnk.to/grandeanima; Epic Records Italy/Sony Music Italy), l’ultimo progetto discografico di Clementino: un percorso profondo e personale che unisce musica, spiritualità e consapevolezza, e che ha dato vita al disco più cantautorale della sua carriera. 

Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da sette elementi e quattro ballerini: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (violino) e  Stella Manfredi (violino).

Le due date, prodotte da Promomusic Italia, saranno un’esperienza unica e porteranno dal vivo uno show che riassume al meglio tutta l’energia e lo stile che da sempre contraddistinguono uno dei rapper più amati e poliedrici del panorama musicale. 

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it (www.ticketone.it/artist/clementino/) e nei punti vendita e di prevendita autorizzati.

Come nello stile inconfondibile del giudice di ‘The Voice Italia’, lo show sarà un concentrato di colori, sfumature, costumi spettacolari e grande interazione con il pubblico. In scaletta anche sorprendenti cover dei classici della musica italiana e internazionale, in un viaggio che fonde rap, cantautorato, teatro e spettacolo a 360°.

Eclettico e poliedrico come pochi, alterna la sua carriera artistica con quella televisiva, dopo il successo dello show musicale ‘Suzuki Jukebox – La notte delle hit’ in onda su Rai1, torna nel ruolo di coach a ‘The Voice Senior’ dal 14 novembre, mentre nel 2026 con la versione Kids.

Clemente Maccaro, in arte Clementino, è un maestro cerimoniere per eccellenza, capace di arrivare trasversalmente a qualsiasi tipo di ascoltatore, grazie a una spiccata attitudine underground che riesce a fondersi perfettamente alla sua verve da showman. Un unicum nel panorama musicale italiano, un marchio di fabbrica riconosciuto e stimato da pubblico, critica e colleghi, nato da un mix esplosivo di punch line, comedy e intrattenimento. 

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS 


