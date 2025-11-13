Tony Maiello vince "Tale e Quale Show" e torna in radio

Sopravvivere” è il nuovo singolo di TONY MAIELLO, il vincitore dell’edizione 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. 

 Con “Sopravvivere”, Tony torna a raccontarsi in prima persona, mettendo al centro la vulnerabilità come forma di forza e la musica come unica via per restare fedeli a sé stessi.

Sopravvivere” è il racconto di chi attraversa il buio e sceglie comunque di restare. Un brano che scava nelle cicatrici di una fine, nei silenzi che restano dopo l’amore e nella fragilità di chi si ritrova a convivere con la mancanza. Con parole dirette e immagini visive, l’artista dipinge la lotta quotidiana tra il desiderio di lasciar andare e l’impossibilità di farlo davvero.

A livello sonoro, “Sopravvivere” intreccia una produzione elegante e minimale, costruita su un equilibrio tra pianoforte e ritmi elettronici. L’arrangiamento cresce con intensità, accompagnando la voce in un percorso emotivo che parte dal sussurro e arriva all’urlo, fino a esplodere in un finale liberatorio. Ogni suono racconta una sfumatura della storia, alternando momenti sospesi e pieni di respiro a sezioni dense e potenti, dove l’emotività diventa protagonista assoluta.

Sopravvivere” non è solo una canzone d’amore, ma una confessione lucida su cosa significhi continuare a respirare quando il cuore pesa troppo. Tra versi crudi e melodie profonde, la voce si fa specchio di una generazione che cade, si rialza e non smette di cercare un senso anche nel dolore. Un manifesto sincero e vulnerabile, un invito a restare in piedi anche quando non è più vita ma sopravvivenza.

Sopravvivere” è prodotto dai ROOM9

Tony Maiello, cantautore classe 1989, dopo gli esordi televisivi (X-Factor 2008, nella squadra di mara Maionchi) e la vittoria nella categoria “Giovani” del Festival di Sanremo 2010 con il brano “Il linguaggio della resa”, ha intrapreso un percorso di scrittura e ricerca personale che lo ha portato a collaborare con alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, firmando brani come “200 note” per Laura Pausini, “Credo” per Giorgia, “Come neve” per Giorgia e Mengoni, “Muhammad Ali” per Marco Mengoni, “Mi fiderò” per Mengoni feat. Madame, “Guardami amore” e “Scriverò il tuo nome” per Francesco Renga, “Mettimi alla prova” per Alessandra Amoroso, “Universale” per Benji e Fede, “Centomila volte” di Einar (con cui vince un Sanremo Giovani), “Infinite volte” per Lorenzo Fragola, “L’amore si sente” per Alberto Urso e molti altri.

