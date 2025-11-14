“Sanremo Giovani”: il secondo appuntamento martedì 18 novembre 

Torna, martedì 18 novembre, in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, Sanremo giovani, con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Nella Sala A di Via Asiago a Roma si sfideranno Amsi, Angelica Bove, Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap.
A giudicarli come sempre la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.
Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre.
Alla puntata conclusiva del 14 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte.
