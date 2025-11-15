Giorgia inarrestabile: “G” debutta al #1 della classifica album FIMI/NIQ

Inarrestabile GIORGIA: il nuovo album “G” debutta al #1 della classifica album FIMI/NIQ, al #1 di quella cd-vinili-musicassette FIMI/NIQ, e al #3 della classifica singoli FIMI/NIQ, con “La cura per me” feat. Blanco.
Arrivato a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, “G” rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica.
L’album è uscito in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https://Giorgia.lnk.to/-G-).
Questa la tracklist di “G”.
1.LA CURA PER ME
2.GOLPE
3.TRA LE LUNE E LE DUNE
4.CARILLON
5.CORPI CELESTI
6.PARADOSSALE
7.RIFARE TUTTO
8.SABBIE MOBILI
9.L’UNICA
10.ODIO CORRISPOSTO
11.NIENTE DI MALE
12.LA CURA PER ME ft. BLANCO
L’album è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.
Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione radiofonica.
“GOLPE” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce): www.youtube.com/watch?v=OFgDOjWWjQs
Grande successo per il “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour completamente SOLD OUT con cui GIORGIA ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate.
Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date:
“PALASPORT LIVE”
25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT
06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT
08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT
10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT
12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT
13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT
16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT
19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT
20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT
22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport
13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena
16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport
18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio
21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena
23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum
30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena
I biglietti sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali.
Info www.friendsandpartners.it
Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 150 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.
