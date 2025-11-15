Giorgia inarrestabile: “G” debutta al #1 della classifica album FIMI/NIQ

Share

Inarrestabile GIORGIA: il nuovo album “G” debutta al #1 della classifica album FIMI/NIQ, al #1 di quella cd-vinili-musicassette FIMI/NIQ, e al #3 della classifica singoli FIMI/NIQ, con “La cura per me” feat. Blanco.

Arrivato a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, “G” rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica.

L’album è uscito in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https://Giorgia.lnk.to/-G-).

Questa la tracklist di “G”.

1.LA CURA PER ME

2.GOLPE

3.TRA LE LUNE E LE DUNE

4.CARILLON

5.CORPI CELESTI

6.PARADOSSALE

7.RIFARE TUTTO

8.SABBIE MOBILI

9.L’UNICA

10.ODIO CORRISPOSTO

11.NIENTE DI MALE

12.LA CURA PER ME ft. BLANCO

L’album è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione radiofonica.

“GOLPE” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce): www.youtube.com/watch?v=OFgDOjWWjQs

Grande successo per il “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour completamente SOLD OUT con cui GIORGIA ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate.

Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date:

“PALASPORT LIVE”

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena

16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena

I biglietti sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali.

Info www.friendsandpartners.it

Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 150 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.

Comunicato Stampa: Ufficio stampa ON | Alessandra Bosi