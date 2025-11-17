Modà
I Modà

I Modà sul palco del Mandela Forum di Firenze

Redazione 17 Novembre 2025 Firenze, In Eventi, In News Lascia un commento 101 Visite


Due date estive con cui hanno celebrato oltre vent’anni di carriera e un nuovo tour che martedì 18 novembre li porterà sul palco del Mandela Forum di Firenze. I Modà sono pronti a festeggiare insieme al loro pubblico la lunga storia della band. “La Notte dei Romantici – Il Tour” è il viaggio live che li riporta sulle scene.

Inizio ore 21. I biglietti (posti numerati da 47,50 a 75 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it, su www.vivoconcerti.com oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

I Modà, che in carriera hanno conquistato un Disco di Diamante, 31 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro con oltre due milioni di copie vendute, continuano a scrivere una storia fatta di grandi successi, ma anche di sfide e risalite. Un percorso autentico che li ha resi una delle band più amate del panorama italiano, grazie a un legame profondo e sincero con il loro pubblico, che non ha mai smesso di sostenerli.

A guidare la band è sempre la voce di “Kekko” Silvestre, affiancato da Enrico Zapparoli e Diego Arrigoni alle chitarre, Stefano Forcella al basso e Claudio Dirani alla batteria. La scaletta è miele per i fans, dagli esordi all’ultimo singolo “Come Hai Sempre Fatto”, una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album dei Modà “8 canzoni”, pubblicato in occasione dell’ultimo festival di Sanremo.

“La Notte dei Romantici – Il Tour” è prodotto da Vivo Concerti. RTL 102.5 è radio partner del tour. 

www.rockmoda.com
Facebook: www.facebook.com/rockmoda – Instagram: modaufficiale –
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC57sVVuJpZuFCpxu4aec1KA

Info concerto
Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze
Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it

Biglietti
Primo settore 75 euro
Secondo settore 69,50 euro
Terzo settore 58 euro
Quarto settore vis. Limitata 47,50 euro
Parterre in piedi 55 euro

Prevendite
Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804)
Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

Comunicato Stampa: Marco Mannucci


