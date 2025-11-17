I Modà sul palco del Mandela Forum di Firenze

Share

Due date estive con cui hanno celebrato oltre vent’anni di carriera e un nuovo tour che martedì 18 novembre li porterà sul palco del Mandela Forum di Firenze. I Modà sono pronti a festeggiare insieme al loro pubblico la lunga storia della band. “La Notte dei Romantici – Il Tour” è il viaggio live che li riporta sulle scene.

Inizio ore 21. I biglietti (posti numerati da 47,50 a 75 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it, su www.vivoconcerti.com oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

I Modà, che in carriera hanno conquistato un Disco di Diamante, 31 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro con oltre due milioni di copie vendute, continuano a scrivere una storia fatta di grandi successi, ma anche di sfide e risalite. Un percorso autentico che li ha resi una delle band più amate del panorama italiano, grazie a un legame profondo e sincero con il loro pubblico, che non ha mai smesso di sostenerli.

A guidare la band è sempre la voce di “Kekko” Silvestre, affiancato da Enrico Zapparoli e Diego Arrigoni alle chitarre, Stefano Forcella al basso e Claudio Dirani alla batteria. La scaletta è miele per i fans, dagli esordi all’ultimo singolo “Come Hai Sempre Fatto”, una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album dei Modà “8 canzoni”, pubblicato in occasione dell’ultimo festival di Sanremo.

“La Notte dei Romantici – Il Tour” è prodotto da Vivo Concerti. RTL 102.5 è radio partner del tour.

Info concerto

Nelson Mandela Forum – piazza Berlinguer – Firenze

Info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it

Biglietti

Primo settore 75 euro

Secondo settore 69,50 euro

Terzo settore 58 euro

Quarto settore vis. Limitata 47,50 euro

Parterre in piedi 55 euro

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

