Gemitaiz: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album 

Una deviazione netta, voluta e necessaria.

Gemitaiz torna con “ELSEWHERE” (Tanta Roba Label/Columbia Records/Sony Music Italy), il suo nuovo album, fuori ovunque venerdì 12 dicembre. Un disco che non rincorre ciò che succede oggi nel rap italiano, ma che sceglie consapevolmente un’altra strada.

Un progetto che nasce da un’esigenza: allontanarsi dal rumore per ritrovare la verità. Ogni suono proviene da strumenti reali suonati da musicisti, ogni immagine è così com’è stata scattata. Un’estetica diretta, che riflette il modo di essere di Gemitaiz: uno che non ha mai avuto paura di esporsi, di prendere posizione.

Un disco che vuole far pensare e allo stesso tempo far muovere la testa, un lavoro che rappresenta esattamente il punto in cui Gemitaiz si trova oggi, nella vita, nella musica, nel mondo. Un posto altrove, appunto.

“ELSEWHERE” sarà disponibile da venerdì 12 dicembre in digitale e in CD, e da venerdì 19 dicembre in vinile. Di seguito tutti i formati (attivo da oggi il pre-order al link https://gemitaiz.bio.to/Elsewhere):

CD

CD Autografato (Esclusiva Sony Music Store)

Doppio LP

Doppio LP Autografato (Esclusiva Sony Music Store)

Doppio LP Black & White Version

Doppio LP Black & White Version Autografato (Esclusiva Sony Music Store)

Gemitaiz, romano classe ’88, è oggi uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Nel 2013 firma per Tanta Roba Label ed esordisce con il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso” (oro). Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo quattro album in studio (tutti certificati da FIMI) e svariati mixtape; al disco d’esordio seguono “Nonostante Tutto” (triplo platino) nel 2016 e “Davide” nel 2018 (triplo platino), che contiene l’omonimo singolo 4 volte platino. A dicembre 2018 viene rilasciato in free-download “QVC8”, preceduto dalla release dei “QVC8 Singles” (platino): anteprima di sei brani inediti, tra cui “Senza di me” (triplo platino), resi disponibili in streaming. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan, iniziata con il mixtape “Haterproof” (2011) e che diventa ufficiale con l’album “Kepler” (2014) (platino) e consolidata con l’album del duo, “Scatola Nera” (doppio platino). A novembre del 2020 torna con il mixtape “QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9” (platino), che include anche 6 brani prodotti dallo stesso Gemitaiz. Nel maggio 2022 pubblica il suo nuovo album “ECLISSI” (platino), mentre a dicembre 2023 pubblica il decimo capitolo della saga più longeva del rap italiano “QVC – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10” (platino), che ha portato in tour con il “The QVC Experience”, attraverso un viaggio nel tempo e nella sua musica, che ha conquistato tutti, collezionando un successo dietro l’altro e un sold out da record al Carroponte di Milano, dove si è chiuso il tour.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS