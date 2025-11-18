Ultimo: fuori venerdì 5 il nuovo live album

Share

ULTIMO LIVE STADI 2025, fuori venerdì 5 dicembre, è il nuovo live album di ULTIMO, che racchiude la set list completa del tour ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…, sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe. In preorder da oggi https://shor.by/Ultimo_LIVESTADI2025 nei seguenti formati fisici: box doppio CD e box triplo vinile, disponibili anche in versione autografata.

ULTIMO LIVE STADI 2025 conferma l’importanza e la centralità del live per un artista che sul palco trova la sua massima espressione. Si tratta infatti del secondo live album consecutivo – con il primo ULTIMO LIVE STADI 2024, il cantautore romano, è riuscito nell’impresa di riportare un disco live di un artista italiano sul gradino più alto della classifica FIMI dopo 6 anni dall’ultima volta – segno del profondo legame che unisce i suoi fan alle canzoni così come vengono proposte ai concerti.

30 tracce che hanno dato vita alla scaletta completa delle 9 tappe sold out dell’ultimo l’incredibile tour e che scandiscono la febbrile attesa per ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il grande evento live del prossimo anno che si terrà il 4 LUGLIO a ROMA – TOR VERGATA.

Il Raduno degli Ultimi ha realizzato un sold-out di 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre, un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana.

A conferma di questi numeri impressionanti la Generazione Ultimo è pronta a radunarsi nel giorno che segnerà la celebrazione della propria unione, il percorso fatto in questi anni, la tempra di un artista che ha sempre creduto in ciò che non sembrava possibile. Una favola che è entrata nella storia e che è andata oltre, con le sue sole forze, con il talento, con la musica nelle ossa, dalla parte degli Ultimi per essere primi, per sempre.

ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e sarà realizzato grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

Comunicato Stampa: Goigest