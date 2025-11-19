Al teatro di Documenti a Roma la rassegna “Amori rubati”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Al Teatro Di Documenti, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dal 25 al 30 novembre, in scena la rassegna “Amori Rubati”, ideata da Federica Di Martino e organizzata da Effimera S.r.l, e giunta alla sua V edizione.

Ogni sera un incontro e lo spettacolo “Il Gatto Nero” di Letizia Russo, ispirato a “The Black Cat – il Gatto Nero” di Edgar Allan Poe.

In programma un ciclo di incontri e di letture nel quale si affronteranno i temi presenti nel testo de “Il Gatto Nero”, legando l’analisi drammaturgica di Letizia Russo e il racconto di Poe al contesto quotidiano e ai casi di cronaca, approfondendo gli aspetti di analisi psicologica e sociale nei rapporti deviati.

Gli incontri saranno a cura del regista Clemente Pernarella e di Gabriella Marano, psicologa clinica, forense e criminologa, volto televisivo, ospite fissa dei programmi Quarto grado e Pomeriggio Cinque.

Ad anticipare la rassegna, personalità del mondo dello spettacolo proporranno al pubblico una lettura di stralci da Il Gatto Nero di E.A. Poe, creando un momento introduttivo di grande suggestione.

La pièce, in scena dal 25 al 30 novembre, è preceduta dal 25 al 29 novembre da un incontro (dal 25 al 28 novembre alle ore 19, il 29 novembre alle ore 18).

Programma

Martedì 25 – “Una stanza tutta per sé. Quando l’ascolto diviene strumento” in collaborazione con Soroptimist International Italia. Interviene Lucilla Tamburino (Presidente Club Roma Tre).

Mercoledì 26 – “Se il normale nasconde la realtà. Della capacità o della necessità di distinguere il problema individuandone la complessità”. Interviene Gabriella Marano (Psicologa e Criminologa).

Giovedì 27 – “Colpa e responsabilità. Il piano di Edgar Allan Poe”. Letture di Clemente Pernarella.

Venerdì 28 – “Riconoscere, distinguere, sapere. Senza legge. Perché l’educazione sessuo – affettiva è una questione politica” in collaborazione con Una Nessuna Centomila. Intervengono Eva Milella (Content e Social Media Manager ‘Una Nessuna Centomila) e Marie Moise (Ricercatrice e Attivista).

Sabato 29 – “Quando il tempo scompare. 80 anni di lotta”, serata co – organizzata da Unione Donne Italiane. Intervengono V.Tola, L. Zagagnoni, D. Dioguardi, A. Schettini, R. Pesenti.

L’incasso delle serate sarà devoluto sarà devoluto all’UDI, Unione Donne Italiane, realtà storica impegnata nella promozione dei diritti delle donne, nella tutela contro la violenza di genere e nel sostegno alle pari opportunità.

Tessera teatro: 3 euro

Spettacolo “Il Gatto Nero”: 12 euro, ridotto 10 euro

Costo incontro: 2 euro

Incontro + spettacolo: 12 euro

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42 – 00153 Roma – tel.06/45548578 – cell.328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

www.teatrodidocumenti.it

Comunicato stampa Miriam Bocchino