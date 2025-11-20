“Una storia importante” il nuovo album e Tour di Eros Ramazzotti

Share

A distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico, Eros Ramazzotti inaugura un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera a quarant’anni dall’ indimenticabile performance di “Una storia importante” al Festival di Sanremo: il 21 novembre esce in tutto il mondo“Una Storia Importante”/“Una Historia Importante”, il nuovo album – in versione italiana e spagnola – per Friends & Partners S.p.A./ Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment.

A partire da venerdì 21 novembre sarà in rotazione radiofonica in oltre 30 paesi “L’aurora” / “La Aurora” reinterpretata con Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai GRAMMY® Awards, cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica/televisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell’attivismo. In questa nuova versione prodotta da Alicia Keys, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare a uno dei brani più preziosi e intimi del repertorio di Ramazzotti una nuova luce.

Per la produzione di questo nuovo progetto che fonde passato, presente e futuro in un unico suono, Eros sceglie di tornare a collaborare con CanovA, intrecciando in 15 tracce brani inediti ad alcune delle hit più iconiche della sua carriera, riarrangiate in una nuova veste con grandi artisti internazionali e italiani.

Tra gli inediti del disco – “Festa” / “Fiesta”, “Domani” / “Mañana”, “Solo insieme a te” / “Solo junto a ti”, “Stupide parole romantiche” / “Estúpidas palabras románticas”, “5 secondi” / “5 segundos” – c’è anche il primo singolo “Il mio giorno preferito” / “Mi día preferido” -scritto con Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA- con cui Eros Ramazzotti ha ottenuto il primato assoluto di essere il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente il #1 EarOne Airplay nella settimana di uscita. Un altro nuovo brano è già stato cantato dal vivo: “Buona stella” scritto con Elisa (prodotto da Elisa, Marz, Zef, Will Medini) duetto presentato in anteprima mondiale durante le due serate sold out del World Tour Gala Première allo Ziggo Dome di Amsterdam.

Il sound di Ramazzotti incontra l’energia e la grinta inesauribile di Jovanotti con cui ha scritto “La mia strada” / “La aventura”, mentre con Max Pezzali nasce “Come nei film” raccontando di ricordi, amicizia e incontri inattesi capaci di trasformare la vita in un colpo di scena da film.

Ad impreziosire l’album anche nuove collaborazioni internazionali: in “Otra como tú”, Eros duetta con l’artista simbolo della musica messicana contemporanea Carín León , una delle voci più importanti del panorama latino, vincitore di quattro Latin Grammy, che produce il brano rinnovandone il fascino e donandogli nuova intensità. “Fuego en el fuego” si trasforma in un’esplosione di ritmo dal respiro internazionale grazie alla collaborazione con Lali , cantautrice e attrice tra le più popolari e affermate dell’America Latina. Nel 2023 è stata la prima artista femminile argentina a riempire lo Stadio Vèlez con oltre 50.000 persone e con il suo tour mondiale ha riunito oltre mezzo milione di spettatori in diversi Paesi. Nella versione spagnola, “Una emoción para siempre” trova nuova vita grazie alla cantautrice portoricana Kany García , icona del pop latino e sette volte vincitrice di Latin Grammy Awards, nota per la sua narrazione potente e i suoi testi emotivi.

Nella versione italiana del disco invece, “Un’emozione per sempre” si trasforma in un dialogo tra due generazioni del cantautorato italiano insieme a Ultimo, mentrein“Quanto amore sei” / “Cuanto amor me das” Eros Ramazzotti torna a cantare con Giorgia,una sessione spontanea in studio dall’amico di sempre Andrea Bocelli ha dato vita a un’emozionante versione di “Se bastasse una canzone” / “Si bastasen un par de canciones”.

“Una Storia Importante”/“Una Historia Importante”sarà disponibile in tanti speciali formati. In italiano: doppio vinile nero, trasparente, arancione, arancione autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato. In spagnolo: doppio vinile nero, arancione e arancione autografato, CD Jewel Box, deluxe e deluxe autografato.

Dopo il successo del World Tour Gala Première con 30.000 spettatori ad Amsterdam,UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, il tour prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International,il 14 febbraio 2026 debutterà da Parigi e toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Dal 6 giugno 2026 anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.

I biglietti per la data zero di UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR in programma l’11 febbraio 2026 al PalaUnical di Mantova, saranno disponibili a partire dalle ore 18 di venerdì 21 novembre.

Info e biglietti: www.ramazzotti.com | www.friendsandpartners.it

TRACKLIST – UNA STORIA IMPORTANTE

1.Il mio giorno preferito

2.L’aurora feat. Alicia Keys

3.Un’emozione per sempre feat. Ultimo

4.Come nei film feat. Max Pezzali

5.Festa

6.La mia strada feat. Jovanotti

7.Buona stella feat. Elisa

8.Se bastasse una canzone feat. Andrea Bocelli

9.Otra Como Tu feat. Carìn Leòn

10.Domani

11.Quanto amore sei feat. Giorgia

12.Solo insieme a te

13.Stupide parole romantiche

14.Fuego en el fuego feat.Lali

15.5 secondi

TRACKLIST – UNA HISTORIA IMPORTANTE

1.Mi día preferido

2.La aurora feat. Alicia Keys

3.Una emoción para siempre feat. Kany García

4.Si bastasen un par de canciones feat. Andrea Bocelli

5.Fuego en el fuego feat. Lali

6.Otra como tù feat.Carín León

7.Mañana

8.Fiesta

9.La aventura feat. Jovanotti

10.Cuanto amor me das feat. Giorgia

11.Solo Junto a ti

12.Estúpidas palabras románticas

13.5 segundos

14.Buona stella feat. Elisa

15.Come nei film feat. Max Pezzali

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR /

UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR

CALENDARIO

11 febbraio 2026 – Mantova, PalaUnical DATA ZERO

14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena

16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith

18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia

22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT 23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT 25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT 28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena

2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena

4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena

6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena

8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium

12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion

20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT 22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve

27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena

29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith

6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena

8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena

13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D

16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena

19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome

22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena

24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888

26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena

28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb

2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi

4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena

6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena

6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden

28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica

21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena

24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo

Comunicato stampa Goigest