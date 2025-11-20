ANTONELLO VENDITTI: manca poco al ritorno nei palasport italiani con il tour “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION”

Share

Manca meno di una settimana al ritorno di ANTONELLO VENDITTI nei principali palasport italiani con il tour “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION”.

Il tour ripartirà martedì 25 novembre dall’Unipol Forum di MILANO e poi proseguiràil 5 dicembre al Pala Barton Energy di PERUGIA, il 12 dicembre all’Inalpi Arena di TORINO, il 18 dicembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 21 dicembre (SOLD OUT) e il 23 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA.

Dopo il grande successo del tour del 2024 e delle oltre 20 date tenutesi quest’estate nelle più prestigiose location outdoor e nella splendida cornice dell’Arena di Verona, Antonello Venditti ancora una volta incanterà il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani di “Cuore”, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”.

Ad accompagnare Antonello Venditti sul palco ci saranno Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Fabio Pignatelli (basso), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte), Toti Panzanelli (chitarre), Maurizio Perfetto (chitarre), Roberta Palmigiani (violino), Laura Ugolini (coro) e Ilaria Monteleone (coro).

Questo il calendario del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

25 novembre – MILANO – Unipol Forum

05 dicembre – PERUGIA – Pala Barton Energy

12 dicembre – TORINO – Inalpi Arena

18 dicembre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

21 dicembre – ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

23 dicembre – ROMA – Palazzo dello Sport

