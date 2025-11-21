TY1: fuori oggi il suo nuovo singolo “Squalo 2” feat. Guè

Share

A dieci anni dall’uscita di “Squalo” di Guè, un brano che fu un manifesto per un’intera generazione e precursore della trap per come la conosciamo oggi, TY1 torna con un remake inaspettato per il suo nuovo singolo: “SQUALO 2” (https://ty1.bfan.link/squalo-2; Thaurus), fuori ora ovunque. La traccia riprende un immaginario forte e lo aggiorna con un’attitude nuova, richiamando Guè sul beat insieme ad uno dei nomi più caldi del momento: Nerissima Serpe.

Online anche il videoclip del brano (https://youtu.be/SQUALO2): TY1, Guè e Nerissima Serpe dominano tra riprese sporche, vibe old school e un’atmosfera che sembra uscita da un tape anni ’90. Nessun effetto speciale, nessuna sovrastruttura: è la loro attitude a fare tutto.

Guè e Nerissima si uniscono, così, al dj e producer tra i più influenti della scena hip hop italiana, in un banger che è un perfetto mix tra passato e futuro del rap, come nel consueto stile di TY1.

Ad impreziosire questa versione 2.0 infatti è l’alternanza alle barre fra i due rapper, che riprendono anche il ritornello del brano originale. Un incontro tra generazioni e attitudini diverse, costruito su una produzione che porta l’impronta chiara e riconoscibile di TY1.

TY1 è uno dei dj e producer più influenti dell’Hip Hop italiano. Attivo dal 1992, ha collaborato con artisti come Marracash, Guè, Noyz Narcos, Clementino, Coez, Capo Plaza e molti altri, firmando hit certificate e remix di riferimento. Con l’album “Djungle” (platino) ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento nella scena, portando visione, tecnica e credibilità. La sua produzione unisce street e innovazione, rendendolo uno dei nomi più rispettati del rap italiano.

