Viscardi da XFactor in radio con “Scinneme ‘a cuollo”

“Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo”

Fuori oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “Scinneme ‘a cuollo” (https://wmi.lnk.to/scinnemeacuollo; Warner Records / Warner Music), il nuovo singolo di VISCARDI, concorrente a X Factor 2025 nella squadra capitanata da Paola Iezzi.

“Scinneme ‘a cuollo” è prima di tutto un gesto: un modo per scrollarsi di dosso tutto ciò che pesa. Nel nuovo brano, VISCARDI racconta la necessità di lasciar andare paranoie, blocchi emotivi e pensieri che immobilizzano, per ritrovare una sensazione autentica di vitalità. La canzone sembra dire: smettila di trattenerti, senti le cose fino in fondo, anche quando fanno paura.

Il messaggio assume ancora più forza se letto dentro un contesto che spesso insegna l’opposto: restare nella comfort zone, non deviare dal percorso stabilito, evitare l’esposizione. “Scinneme ‘a cuollo” si colloca precisamente in questo conflitto e sceglie la strada più coraggiosa: quella del salto nel vuoto, della vita vissuta senza filtri né aggiustamenti di comodo.

Musicalmente, il brano ha un’energia aperta e liberatoria. L’organo e i cori richiamano un’atmosfera che sfiora il gospel, come se una comunità invisibile sostenesse il passo di chi decide di mettersi a nudo. Una leggerezza che tocca il funky accompagna l’ascoltatore in modo naturale, mentre l’anima R&B prende forma nella voce di VISCARDI: nel suo modo di interpretare, di appoggiarsi sulle parole e di modellare ogni nota.

Il risultato è un equilibrio unico tra ritmo e vulnerabilità, un flusso che mescola alla perfezione le influenze e il mondo sonoro dell’artista. “Scinneme ‘a cuollo” non è solo una canzone: è un invito a rischiare, a muoversi, a sentirsi vivi.

L’appuntamento con i Live Show di X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8).

VISCARDI è un artista classe 2000 nato e cresciuto tra la provincia di Salerno e quella di Napoli. Si cimenta fin da giovanissimo tra danza, musical e canto parrocchiale e un inizio di percorso prettamente jazz sono determinanti nella ricerca del suo suono R&B / Soul e che gli permettono di incontrare quelli che sarebbero diventati i membri della sua band, nonché la sua chitarrista e produttrice Giada De Prisco. Firma con Believe il suo primo contratto, che culmina nella pubblicazione di un EP intitolato LADY, uscito a Ottobre 2024: il progetto rappresenta un punto di svolta per VISCARDI, grazie all’unicità del suono che si rifà ai grandi classici dell’R&B americano, fondendosi con la lingua napoletana, l’hip hop e il neo soul. Grazie al sodalizio artistico col coreografo Andrea Veneri forma una crew di ballerini e musicisti, dando vita a un immaginario che spinge totalmente la sua visione. Inizia a suonare parecchio in giro, viene segnalato da Billboard Italia e Spotify gli dedica la copertina di Anima R&B, inserendolo anche in altre editoriali come Napoli Centro. Nonostante la piccola discografia, ha già calcato numerosi palchi grazie al primo tour “Lady” tra Campania, Milano, Bologna, Campobasso e quello del RnB Takeover Fest 2025.

