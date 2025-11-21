L’amore, la distanza e la nostalgia in “Punto” di eroCaddeo

Share

Siamo virgole

che non hanno il coraggio

di esser punto

Fuori oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “PUNTO” (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo singolo di eroCaddeo, concorrente a X Factor 2025 nella squadra capitanata da Achille Lauro.

“PUNTO” è una ballad intima e intensa firmata da eroCaddeo, cantautore dall’anima delicata ma potente. Il brano esplora la sospensione tra ciò che si vorrebbe chiudere e la difficoltà di farlo, raccontando con profondità l’amore, la distanza e la nostalgia.

Nel brano non si parla di sentimenti astratti, ma di esperienze vissute sulla propria pelle, di quel momento in cui ci si rende conto che alcune cose non possono restare aperte per sempre. Al tempo stesso, il brano porta la forza di chi sta ancora cercando il coraggio di chiudere, di mettere un punto senza sapere se sarà facile o meno.

La scrittura di eroCaddeo entra in punta di piedi nell’anima di chi ascolta: le parole accarezzano, si appoggiano sulle emozioni senza forzarle, e proprio per questo arrivano dritto dove fa più male. “PUNTO” è un viaggio fatto di fragilità esposte e sincerità senza filtri, un mondo personale ma capace di diventare universale, perché tutti, prima o poi, ci siamo sentiti virgole che non trovano il coraggio di diventare punto.

L’appuntamento con i Live Show di X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8).

eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, è un cantautore pop dall’anima delicata. Le sue canzoni trasformano esperienze personali in racconti universali, capaci di toccare chi ascolta fin dal primo ascolto, grazie a una scrittura diretta, emotiva e autentica. Nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi di base a Torino, porta con sé un bagaglio di distanze, ritorni e nuovi inizi. La sua musica viaggia su questa traiettoria: è intima, malinconica, ma sempre sincera. Debutta nel 2022 con il singolo Gravità Zero, prodotto da Dinv e pubblicato da Cvlto Music Group. Nel 2023 prosegue con i brani Prima Vera e Non Esiste, consolidando uno stile personale, sospeso tra delicatezza e impatto emotivo. Nel 2025, con l’uscita del suo nuovo EP, eroCaddeo si conferma come una delle voci più interessanti del nuovo cantautorato italiano. Il singolo Luglio, carezza malinconica e intensa, racconta un’estate vissuta fino in fondo – tra amore, distanza e nostalgia.

