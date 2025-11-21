“Barche di Carta” il nuovo singolo di tellynonpiangere

Share

“Siamo ciò che ci manca”

Fuori oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “BARCHE DI CARTA” (https://wmi.lnk.to/barchedicarta; Atlantic Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo singolo di tellynonpiangere, concorrente a X Factor 2025 nella squadra capitanata da Francesco Gabbani.

“Barche di carta” è il racconto di qualcuno che sente di stare affogando ovunque: dentro, nei pensieri che pesano, e fuori, in un mondo che non dà tregua. In mezzo a questo mare agitato, però, ci sono le persone che ha accanto, che diventano l’unico ossigeno possibile: presenze che non cancellano il caos, ma lo rendono respirabile, almeno per un po’.

È una canzone su ansia e fragilità condivise, su quella strana magia che succede quando scopri che non sei l’unico a tremare. Nel dolore dell’altro il protagonista trova una forma di casa: non perché stia bene, ma perché finalmente si sente visto, riconosciuto, meno solo in quello che prova.

L’immagine delle barche di carta riassume tutto: siamo tutti fragili, leggeri, esposti al vento e alle onde di un mare che fa paura. Eppure, anche così, riusciamo ancora a tenerci a galla a vicenda, appoggiandoci uno all’altro per non sprofondare. La canzone abita esattamente lì: in quell’equilibrio precario tra l’idea di affondare e il gesto, piccolo ma enorme, di restare insieme a galleggiare.

L’appuntamento con i Live Show di X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8).

tellynonpiangere è il progetto musicale di Giorgio Campagnoli, classe 2001, originario della provincia bolognese. Il suo percorso inizia quasi per caso a 17 anni, registrando i primi brani con un amico tramite cellulare. Quello che nasce come un gioco si trasforma presto in una necessità espressiva: la musica diventa rifugio, diario emotivo e strumento di condivisione. La sua scrittura, intima e autentica, trasforma vissuti personali in racconti universali. Con ogni brano, tellynonpiangere costruisce un universo sonoro e narrativo capace di abbracciare chi ascolta, offrendo conforto e senso di appartenenza. Nel 2024 debutta discograficamente con NEEDA e INDACO Records. Il singolo “Appeso” conquista subito le principali playlist editoriali di Spotify – tra cui Indie Italia e New Music Friday – fino a ottenere la copertina di Scuola Indie. I successivi singoli – Vocine, Canterino, Acqua, Non mi piacciono molto le persone e L’unica – hanno confermato la sua crescita, consolidando tellynonpiangere come una delle voci più interessanti dell’attuale scena emergente italiana.

