Fuori oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “NEVE SPORCA” (https://wmi.lnk.to/nevesporca; Atlantic Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo singolo di PierC, concorrente a X Factor 2025 nella squadra capitanata da Francesco Gabbani.

“NEVE SPORCA” segna un nuovo capitolo nel percorso musicale di PierC, portando la sua ecletticità verso una direzione ancora più definita. Le melodie hanno un respiro contemporaneo e internazionale, mentre la produzione richiama un immaginario più classico ed essenziale. Il brano cresce in modo naturale, aggiungendo strati e intensità fino a raggiungere un momento di forte liberazione emotiva, senza eccessi ma con grande sincerità.

Al centro del brano c’è il testo, una lunga dedica al PierC bambino, a cui l’artista si rivolge con delicatezza e sincerità. È un dialogo a cuore aperto, fatto di immagini intime e ricordi che bruciano: insieme ripercorrono ciò che è successo, ciò che ha lasciato ferite, segni, domande mai davvero chiuse. Non è un semplice ricordo, ma un viaggio dentro quelle scene con lo sguardo adulto di oggi, nel tentativo di mettere ordine e dare un senso a ciò che è stato.

La metafora della “neve sporca” tiene tutto insieme: è l’immagine di un’innocenza che non è più immacolata, toccata dall’esperienza e dal dolore, ma che continua a raccontare da dove si viene. Un bianco contaminato, e proprio per questo profondamente umano. Il brano abita quel punto fragile in cui un giovane adulto incontra il bambino che è stato, lo guarda senza paura e prova, lentamente, a fare pace con ciò che è rimasto sepolto sotto la neve.

L’appuntamento con i Live Show di X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8).

PierC, all’anagrafe Piercesare Fagioli, nasce a Milano nel dicembre 2000 e cresce a Casale Monferrato, dove scopre fin da giovanissimo la passione per la musica. Studia pianoforte e teoria musicale diplomandosi al Conservatorio di Torino. Successivamente approfondisce il canto e sviluppa un’intensa attività dal vivo, sia come cantante solista che come attore di musical e teatro. La ricerca personale lo porta a fondere l’intimità della canzone italiana con le influenze dell’entertainment internazionale, portando sul palco uno spettacolo tutto suo che unisce atmosfere cantautorali, pop, R&B e soul.